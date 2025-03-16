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Hatayspor-Sivasspor maçının VAR'ı açıklandı

Hatayspor-Sivasspor maçının VAR'ı açıklandı

13:0316/03/2025, Pazar
IHA
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Avusturyalı hakem Julian Weinberger
Avusturyalı hakem Julian Weinberger

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında bugün oynanacak Hatayspor-Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Julian Weinberger oldu.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Hatayspor ile Sivasspor, bugün saat 16.00’da Mersin Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.


Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay’ın yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Faruk Turtay olacak.


Müsabakanın VAR koltuğunda Avusturyalı Julian Weinberger oturacak. AVAR’da ise Ogün Kamacı görev alacak.





#Süper Lig
#Hatayspor
#Sivasspor
#Julian Weinberger

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