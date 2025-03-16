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Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR hakemi belli oldu

12:1016/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Pawel Raczkowski 2013’ten beri FIFA hakemi olarak görev yapıyor.
Pawel Raczkowski 2013’ten beri FIFA hakemi olarak görev yapıyor.

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonyalı Pawel Raczkowski oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında bugün Samsunspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'ndan oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak


Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak.


Karşılaşmanın VAR koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski oturacak. Raczkowski'ye AVAR'da ise Deniz Caner Özaral eşlik edecek.











#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Pawel Raczkowski

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