Süper Lig'de bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonyalı Pawel Raczkowski oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında bugün Samsunspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'ndan oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak
Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak.
Karşılaşmanın VAR koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski oturacak. Raczkowski'ye AVAR'da ise Deniz Caner Özaral eşlik edecek.