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Hatayspor'da Eyüpspor mesaisi

Hatayspor'da Eyüpspor mesaisi

14:224/04/2025, Cuma
AA
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Abdulkadir Parmak da çalışmalarda yer aldı.
Abdulkadir Parmak da çalışmalarda yer aldı.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Hatayspor, Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.


İdmanda futbolcular, dar alan, hava topu ve taktik çalışması gerçekleştirdi.


Basına kapalı antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.


Hatayspor, 6 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Mersin Stadı'nda Eyüpspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.





#Hatayspor
#Süper Lig
#Eyüpspor

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