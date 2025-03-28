Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kayserispor Hatayspor'u farklı mağlup etti: 5-0 (ÖZET)

Kayserispor Hatayspor'u farklı mağlup etti: 5-0 (ÖZET)

17:5228/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kayserispor'un gol sevinci.
Kayserispor'un gol sevinci.

Trendyol Süper Lig 29. haftasında Kayserispor sahasında Hatayspor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Karimi, 37. dakikada Bahoken, 59. dakikada Ramazan Civelek, 69. dakikada Nazon attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 29. haftasında Kayserispor sahasında Hatayspor'u konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.


Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Karimi, 37. dakikada Bahoken, 59. dakikada Ramazan Civelek, 69. dakikada Nazon ve 89. dakikada Talha kaydetti.


Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 30 yaparak 16. sıraya yükseldi. Hatayspor ise 19 puanla 18. sırada kaldı. Son iki maçından galibiyetle ayrılan Hatayspor'un serisi bozuldu.


KAYSERİSPOR - HATAYSPOR MAÇ SONUCU

KAYSERİSPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ
Kayserispor - Hatayspor maçının özetini izlemek için





#Kayserispor
#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taş kadayıf nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?