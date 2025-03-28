Trendyol Süper Lig 29. haftasında Kayserispor sahasında Hatayspor'u konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Karimi, 37. dakikada Bahoken, 59. dakikada Ramazan Civelek, 69. dakikada Nazon ve 89. dakikada Talha kaydetti.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 30 yaparak 16. sıraya yükseldi. Hatayspor ise 19 puanla 18. sırada kaldı. Son iki maçından galibiyetle ayrılan Hatayspor'un serisi bozuldu.