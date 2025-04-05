Hatayspor'un konuğu Eyüpspor

Hatayspor'un Sivasspor maçındaki 11'i
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Mersin'de Eyüpspor ile karşılaşacak.
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek. Mersin Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Burak Pakkan yönetecek.
Ligde çıktığı 27 maçta topladığı 19 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 44 puanla 5. sırada bulunan Eyüpspor karşısında galibiyet arayacak.
Eyüpspor, ligin ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor'u 2-0 yenmişti.
#Süper Lig
#Hatayspor
#Eyüpspor