Hodzic: Beşiktaş'ın maçlarını izledim

Yeni teknik direktörü Fuat Çapa yönetiminde çıktığı ilk maçında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak.

Gençlerbirliği karşısında attığı iki golle takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Bosna Hersekli Armin Hodzic de, Beşiktaş karşısında takımının en önemli silahı olacak. Ülkesinin milli takımında da forma giyen Hodzic'in Süper Lig'de gol attığı 2 maçta da Kasımpaşa mağlup olmadı.

Son Gençlerbirliği maçında takımının attığı iki golde imzası olan Hodzic yaptığı açıklamada, "Bununla ilgili çok mutluyum. İnşallah ben gol atmaya, takım da kazanmaya devam eder" diye konuştu.

Hodzic yıldızlaştı, Kasımpaşa kazandı Ligin 10. haftasında Kasımpaşa ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadele, VAR Merkezi ile bağlantı kurulamadığı gerekçesiyle yaklaşık 5 dakika geç başladı.Goller Hodzic'tenRecep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 16 ve 25. dakikalarda Boşnak futbolcu Armin Hodzic kaydetti. Ramazan penaltıyı çıkardıGençlerbirliği'nde Sio'nun 79. dakikada kullandığı penaltıyı Kasımpaşa kalecisi Ramazan Köse kurtardı.Ligde iki maç sonra kazanan Kasımpaşa, Gençlerbirliği galibiyetiyle puanını 15'e yükseltti. Başkent ekibi ise 5 puanda kaldı.Erzurum'da 4 gol var, kazanan yok

"İki taraf için de zor ve güzel bir maç olacak"

Beşiktaş'ın maçlarını takip ettiğini ifade eden Hodzic, "Beşiktaş'ın Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını seyrettim. O iki maçta da oldukça iyi ve formda bir görüntü verdiler. Ben yarın iki taraf için de zor ve güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Biz maç maç ilerliyoruz. Oynadığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Bu maç özelinde de elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Tarihi galibiyet: Kadıköy'de kazanan Beşiktaş (ÖZET) Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-3 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4. ve 20. dakikalarda Aboubakar, 54. dakikada Necip ve 88. dakikada N'Sakala attı. Fenerbahçe'nin gollerini ise 34. dakikada Cisse ve 68. ile 90+7. dakikada penaltıdan Ozan Tufan kaydetti. Ayrıca mücadelenin 50. dakikasında Beşiktaş'ta Cyle Larin ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 16'ya yükseltirken, Fenerbahçe ise 20 puanda kaldı.Gelecek hafta sarı-lacivertliler deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.Fenerbahçeli taraftarlar Lemos'a isyan etti: İki golde de hatası varBeşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy’de aynı skorla galipSüper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, rakibini 4-2 mağlup ederek puanını 16’ya çıkardı. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, henüz 4. dakikada Aboubakar’ın golüyle öne geçerken, yıldız futbolcu 20. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kafayla topu yeniden filelere gönderdi ve durumu 2-0’a getirdi. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe baskısını artırırken 34. dakikada Cisse farkı 1’e indiren isim oldu. İlk yarının 25. dakikasında sarı kart gören Cyle Larin, ikinci yarının başlamasının ardından 5 dakika sonra 50. dakikada Gökhan Gönül’e yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Yine 10 kişi kaldı, yine 4-3 kazandıUzatmalarla birlikte maçın son 46 dakikasında 10 kişi oynayan Beşiktaş, dakikalar 53’ü gösterdiğinde bir gol daha buldu. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topla Josef’in yaptığı ortada Necip Uysal kafayı vurarak topu filelere getirdi ve skoru 3-2’e taşıdı. 68. dakikada Fenerbahçe’de Ozan Tufan yeniden farkı 1’e indiren isim olurken Beşiktaş 88. dakikada bir gol daha buldu ve N’Sakala’yla durumu 4-2’ye getirdi. Maçın son bölümünde Mame Thiam’a yapılan hareket sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterirken Ozan Tufan topu filelere gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 3-4. Kadıköy deplasmanında en son 17 Nisan 2005 tarihinde, kaleci Cordoba’nın kırmızı kart görmesi sonrasında Pancu’nun kaleye geçtiği maçta son dakika golüyle 4-3 kazanan Beşiktaş, 15 yıl aradan sonra uzun süre 10 kişi oynadığı maçtan yine 4-3’lük galibiyetle ayrılarak 3 puana uzandı.Rıdvan Dilmen'den Beşiktaşlı futbolcuya: Koronavirüs yaramışGustavo, Denizlispor deplasmanında yokSüper Lig’in 10. haftasında Kadıköy’de oynanan Beşiktaş derbisinin 63. dakikasında sarı kart gören Luiz Gustavo, gelecek hafta oynanacak Denizlispor maçında cezalı duruma düştü. Brezilyalı orta saha bu sezon Trabzonspor, Göztepe ve Galatasaray mücadelelerinde de sarı kart görmüştü.Sergen Yalçın’dan hakeme tepkiBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ilk yarısında dördüncü hakem Turgut Doman’a karşı itirazlarından dolayı sarı kart gördü. İlk devrenin bitmesinin ardından saha içine giren Sergen Yalçın, mücadelenin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu’na yöneldi. Sonrasında saha kenarındaki dördüncü hakem Turgut Doman’ın yanına giden Yalçın, ‘’Niye atağımı kesiyorsun’’ diyerek sert tepki gösterdi. Uzun süren itirazları statta yankılanan Sergen Yalçın, yardımcısı Murat Şahin’in araya girmesiyle sakinleştirilmeye çalışıldı.Fenerbahçe-Beşiktaş maçının özetini izleFenerbahçe-Beşiktaş maçının özetini izlemek için tıklayınız.



