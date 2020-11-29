Hodzic yıldızlaştı, Kasımpaşa kazandı

Ligin 10. haftasında Kasımpaşa ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadele, VAR Merkezi ile bağlantı kurulamadığı gerekçesiyle yaklaşık 5 dakika geç başladı.
Goller Hodzic'ten
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 16 ve 25. dakikalarda Boşnak futbolcu Armin Hodzic kaydetti.
Ramazan penaltıyı çıkardı
Gençlerbirliği'nde Sio'nun 79. dakikada kullandığı penaltıyı Kasımpaşa kalecisi Ramazan Köse kurtardı.
- Ligde iki maç sonra kazanan Kasımpaşa, Gençlerbirliği galibiyetiyle puanını 15'e yükseltti. Başkent ekibi ise 5 puanda kaldı.
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