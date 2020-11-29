Hodzic yıldızlaştı, Kasımpaşa kazandı

Ligin 10. haftasında Kasımpaşa ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadele, VAR Merkezi ile bağlantı kurulamadığı gerekçesiyle yaklaşık 5 dakika geç başladı.

Goller Hodzic'ten

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 16 ve 25. dakikalarda Boşnak futbolcu Armin Hodzic kaydetti.

Ramazan penaltıyı çıkardı

Gençlerbirliği'nde Sio'nun 79. dakikada kullandığı penaltıyı Kasımpaşa kalecisi Ramazan Köse kurtardı.

Ligde iki maç sonra kazanan Kasımpaşa, Gençlerbirliği galibiyetiyle puanını 15'e yükseltti. Başkent ekibi ise 5 puanda kaldı.

Erzurum'da 4 gol var, kazanan yok Süper Ligin 10. haftasında BB Erzurumspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.Ev sahibi ekibin gollerini, 29. dakikada Kaan Kanak ve 89. dakikada Ricardo Gomes kaydetti. Konuk takımın golleri, 60. dakikada Veysel Sarı ve 65. dakikada Gökdeniz Bayraktar'dan geldi.Naldo oyundan atıldıErzurumspor'un ikinci golünde Antalyaspor'un tecrübeli stoperi Naldo, topa elle yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.2-2 eşiklikle sona eren mücadele sonrası Antalyaspor puanını 10'a, Erzurumspor ise 9'a yükseltti. Galatasaray Rize deplasmanında farklı kazandı







