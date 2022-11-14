Spor İngiltere 7 Lig ekibi Haalandı kadrosuna katmak için resmi teklifte bulundu
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İngiltere 7. Lig ekibi Haaland'ı kadrosuna katmak için resmi teklifte bulundu

İngiltere 7. Lig ekiplerinden Ashton United FC, Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland'ı Dünya Kupası arasında kiralık olarak kadrosuna katmak için resmi teklifte bulundu. Ashton United bu teklifi, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere 7. Lig ekibi Haalandı kadrosuna katmak için resmi teklifte bulundu
Erling Haaland

İngiltere 7. Lig ekiplerinden Ashton United FC, Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland'ı Dünya Kupası arasında kiralık olarak kadrosuna katmak için resmi teklifte bulundu. Ashton United bu teklifi, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Norveçli yıldızı 28 günlüğüne kiralamak için Manchester City'e resmi teklifte bulunulduğunu açıklayan Ashton United'in bu paylaşımı, kısa süre içerisinde milyonlarca futbolseverin yüzünü gülümsetti.

Manchester City ise bu teklife henüz bir yanıt vermedi.


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