İngiltere 7. Lig ekibi Haaland'ı kadrosuna katmak için resmi teklifte bulundu

İngiltere 7. Lig ekiplerinden Ashton United FC, Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland'ı Dünya Kupası arasında kiralık olarak kadrosuna katmak için resmi teklifte bulundu. Ashton United bu teklifi, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Norveçli yıldızı 28 günlüğüne kiralamak için Manchester City'e resmi teklifte bulunulduğunu açıklayan Ashton United'in bu paylaşımı, kısa süre içerisinde milyonlarca futbolseverin yüzünü gülümsetti.

Manchester City ise bu teklife henüz bir yanıt vermedi.

🧐 İngiltere 7. Lig ekibi Ashton United FC, Haaland'ı Dünya Kupası boyunca kiralamak için Manchester City'e resmi teklif yaptı. https://t.co/AqF03ptFkh REKLAM November 14, 2022



