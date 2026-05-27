Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İngiltere'de sezonun hocası Arteta seçildi

İngiltere'de sezonun hocası Arteta seçildi

11:0527/05/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Arteta şampiyonluk kupasıyla böyle poz verdi.
Arteta şampiyonluk kupasıyla böyle poz verdi.

Arsenal'ın İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, İngiltere Premier Lig'de 2025-26 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre oylamada Keith Andrews (Brentford), Michael Carrick (Manchester United), Josep Guardiola (Manchester City), Andoni Iraola (Bournemouth) ve Regis Le Bris'yi (Sunderland) geride bırakan Arteta, sezonun en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, 22 yıl sonra Premier Lig'de şampiyonluğa ulaştı.



#Arsenal
#Mikel Arteta
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sevgiliye, Dosta, Arkadaşa, Akrabaya, Eşe En Güzel, Anlamlı, Dualı, KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2026! Kurban Bayramı Hayırlı Bayramlar MESAJLARI