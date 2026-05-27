İngiltere'de sezonun hocası Arteta seçildi

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre oylamada Keith Andrews (Brentford), Michael Carrick (Manchester United), Josep Guardiola (Manchester City), Andoni Iraola (Bournemouth) ve Regis Le Bris'yi (Sunderland) geride bırakan Arteta, sezonun en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü.