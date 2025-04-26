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İskoçya'da şampiyon 55. kez Celtic

İskoçya'da şampiyon 55. kez Celtic

16:4326/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Celtic İskoçya'da şampiyonluğunu ilan etti.
Celtic İskoçya'da şampiyonluğunu ilan etti.

Dundee United'ı 5-0 mağlup eden Celtic, İskoçya Ligi'nde üst üste 4, toplamda 55. şampiyonluğunu ilan etti.

İskoçya Premiership'te Celtic, deplasmanda Dundee United'ı 5-0 yenerek üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etti.


Tannadice Park'ta oynanan maçın 30. dakikasında ev sahibi ekibin Avustralyalı savunmacısı Ryan Strain'in kendi kalesine attığı golle öne geçen Celtic, Alman kanat oyuncusu Nicolas Kühn (38, 45 3) ve İrlandalı forvet Adam Idah'ın (47, 58) ikişer golüyle galibiyete uzandı.


Ligde normal sezonda 97 gol kaydeden ve şampiyonluk grubundaki ilk maçında 5-0'lık galibiyetle mutlu sona ulaşan Celtic, toplamda 55. lig şampiyonluğuna imza attı.



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