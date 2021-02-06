Karagümrük, Başakşehir deplasmanında kazandı

Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı. Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 52. dakikada Jimmy Durmaz kaydetti.

Başakşehir VAR'dan döndü

Aynı zamanda Başakşehir'in 68. dakikada Crivelli'nin ayağından bulduğu gol VAR'dan döndü. Yıldız oyuncunun golü ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 37'ye yükseltirken, Başakşehir ise 24 puanda kaldı. Gelecek hafta Karagümrük sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Başakşehir ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Giuliano yine penaltı kaçırdı

Geçen hafta Galatasaray’a karşı kazanılan penaltıda topun başına geçen Giuliano, kaleci Muslera'yı geçememişti. Fatih Karagümrük karşılaşmasının 19’uncu dakikasında bir kez daha beyaz noktaya gelen Brezilyalı yıldız, bu penaltı atışını da üst direğe nişanladı. Giuliano, son iki maçta da kritik iki penaltıdan yararlanamadı.

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Aykut Kocaman 2'de sıfır yaptı

Okan Buruk ile yollarını ayıran Başakşehir Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman ile anlaşma sağlamıştı. Yeni takımıyla 2 maça çıkan Kocaman, sahadan henüz galibiyetle ayrılamadı. Sahasında Karagümrük'e 1-0 kaybeden Başakşehir, aynı zamanda geçtiğimiz hafta da Galatasaray'a deplasmanda 3-0 kaybetmişti.

SPOR Başakşehir'in yıldızı yine penaltı kaçırdı



