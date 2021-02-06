Spor Karagümrük, Başakşehir deplasmanında kazandı
SÜPER LİG

Karagümrük, Başakşehir deplasmanında kazandı

Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Başakşehir, yeni teknik direktörü Aykut Kocaman yönetiminde çıktığı 2 maçta da henüz galibiyetle tanışamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karagümrüklü futbolcuların gol sevinçleri
Karagümrüklü futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı. Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 52. dakikada Jimmy Durmaz kaydetti.

Başakşehir VAR'dan döndü

Aynı zamanda Başakşehir'in 68. dakikada Crivelli'nin ayağından bulduğu gol VAR'dan döndü. Yıldız oyuncunun golü ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 37'ye yükseltirken, Başakşehir ise 24 puanda kaldı. Gelecek hafta Karagümrük sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Başakşehir ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Giuliano yine penaltı kaçırdı

Geçen hafta Galatasaray’a karşı kazanılan penaltıda topun başına geçen Giuliano, kaleci Muslera'yı geçememişti. Fatih Karagümrük karşılaşmasının 19’uncu dakikasında bir kez daha beyaz noktaya gelen Brezilyalı yıldız, bu penaltı atışını da üst direğe nişanladı. Giuliano, son iki maçta da kritik iki penaltıdan yararlanamadı.

Aykut Kocaman 2'de sıfır yaptı

Okan Buruk ile yollarını ayıran Başakşehir Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman ile anlaşma sağlamıştı. Yeni takımıyla 2 maça çıkan Kocaman, sahadan henüz galibiyetle ayrılamadı. Sahasında Karagümrük'e 1-0 kaybeden Başakşehir, aynı zamanda geçtiğimiz hafta da Galatasaray'a deplasmanda 3-0 kaybetmişti.

Başakşehir'in yıldızı yine penaltı kaçırdı
SPOR
Başakşehir'in yıldızı yine penaltı kaçırdı


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