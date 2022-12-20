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Kasımpaşa-Ümraniyespor: 1-2

Ümraniyespor'a yenilen Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na veda etti. Bu sonuçla Selçuk İnan, teknik direktörlük kariyerine mağlubiyetle başlamış oldu. Kasımpaşa-Ümraniyespor maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşa 1-2 Ümraniyespor maç özeti ve golleri izle: Türkiye Kupası maç özetleri
Selçuk İnan teknik direktör olarak ilk resmi maçına çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda iki Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada penaltıdan Mrsic ve 86. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü, 88. dakikada Yunus Mallı'dan geldi.

Bu sonuçla Ümraniyespor adını son 16 turuna yazdırdı. Kasımpaşa ise kupaya veda etti.

Kasımpaşa-Ümraniyespor maç özetini izlemek için tıklayın.

Kasımpaşa-Ümraniyespor maç özeti

24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hadergjonaj’ın sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

58. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Metehan düzeltip sert bir şut çekti ancak Graovac bu pozisyonda topu elle engelledi ve Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Mrsic topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1

71. dakikada Koita’ın pasında vücut çalımıyla rakibinden sıyrılan Yunus Mallı kaleciyle karşı karşıya kaldı. Müsait pozisyondaki bu futbolcu, çok kötü bir vuruşla yakın mesafeden topu yandan dışarı yolladı.

86. dakikada sağdan ceza sahasın giren Gheorghe yerden kale sahası içine gönderdi. Donk’tan seken top, kaleci Ertuğrul’u kontrpiyede bırakırken, Metehan tamamlayarak topu filelere gönderdi. 2-0

88. dakikada orta sahadan atılan derin topta savunmanın arkasına hareketlenen Yunus Mallı karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden bir vuruşla topu filelere göndermeyi başardı. 2-1

89. dakikada Graovac’ın ceza sahasına gönderdiği ortada Donk topu göğsüyle indirdi. Ali Sühan Demirel, sol çaprazdan önünde kalan topa sert vurdu ancak meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

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