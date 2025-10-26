Yeni Şafak
Kasımpaşa-Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı

13:0726/10/2025, Pazar
IHA
Ankara bölgesi hakemi Kadir Sağlam
Trendyol Süper Lig’de bugün Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Kadir Sağlam oldu.

Trendyol Süper Lig’in 10. hafta maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş bugün saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda mücadele edecek. Müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe’nin yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Erdem Mertoğlu olacak.


Mücadelede VAR’da Kadir Sağlam, AVAR’da da Hakan Yemişken ile Ferhan Kestanlıoğlu görev yapacak.





#Kasımpaşa
#Beşiktaş
#Kadir Sağlam
