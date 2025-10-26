Trendyol Süper Lig’in 10. hafta maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş bugün saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda mücadele edecek. Müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe’nin yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Erdem Mertoğlu olacak.