Süper Lig’in 10. haftasında bugün saat 17.00’de Galatasaray, Göztepe’yi konuk edecek. Bu önemli karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi de İlker Yasin Avcı olacak.