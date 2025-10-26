Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi üç önemli eksik

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılıların bu zorlu maçı öncesi 3 önemli eksiği bulunuyor. İşte detaylar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. RAMS Park'taki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 25 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 10. haftaya lider girdi.
Göztepe ise geride kalan haftalarda 4'er galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak, 16 puanla 5. sırada yer aldı.
Galatasaray'da 3 eksik var
İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinde, Göztepe maçı öncesi 3 eksik bulunuyor. Galatasaray'da Fildişi Sahilli Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.
Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torreira da Göztepe karşısında oynamayacak.
Davinson Sanchez sarı kart sınırında
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart gören Sanchez, bugünkü maçta kart görmesi halinde 11. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Sahasında 30 maçtır kaybetmiyor
Galatasaray, sahasında oynadığı son 30 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı. RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 30 resmi maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 30 resmi müsabakada 22 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.
Ligin en az gol yiyen iki takımı karşılaşacak
Galatasaray ile Göztepe, şu ana kadar ligin en az gol yiyen iki takımı konumunda bulunuyor. Geride kalan 9 karşılaşmada kalesinde sadece 3 gol gören İzmir temsilcisi, Süper Lig'de en az gol yiyen ekip oldu. Ligdeki 9 maçta 4 gol yiyen Galatasaray ise bu alanda Göztepe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.
Osimhen teknik direktör Okan Buruk'u yakalamaya çalışacak
Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 1 kez daha fileleri havalandırırsa teknik direktörü Okan Buruk'un Galatasaray'da attığı gol sayısına ulaşacak. Galatasaray'da çıktığı 49 karşılaşmada 42 gol atan Osimhen, Göztepe ağlarını sarsması durumunda sarı-kırmızılı formayla 306 maçta 43 kez rakip fileleri havalandıran Okan Buruk'u yakalayacak.