Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (CANLI)

Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (CANLI)

5/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
Yhoan ile Gueye'nin ikili mücadelesi
Yhoan ile Gueye'nin ikili mücadelesi

TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile TÜMOSAN Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalıyor. Müsabaka beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.


İlk 11'ler

Kasımpaşa:
Andreas, Opoku, Szalai, Winck, Frimpong, Baldursson, Cem, Diabate, Mortadha, Gueye, Kubilay.
TÜMOSAN Konyaspor:
Deniz, Yhoan, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Pedrinho, Muleka, Umut Nayir.

Maçın önemli dakikaları

4. dakikada Pedrinho'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan Yazğılı'nın kafayla kaleye gönderdiği topu kaleci kontrol etti.


22. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Ndao'nun sol taraftan pasıyla ceza sahasına girerek çizgiye inen Umut Nayir'in çizgiden içeri çevirdiği topu Muleka altıpas çizgisinin önünden filelerle buluşturdu: 0-1.


37. dakikada Muleka'nın ceza sahası dışı sol çaprazın sert şutunda kaleci iki hamlede topa hakim oldu.


Karşılaşmanın ilk yarısı TÜMOSAN Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.







