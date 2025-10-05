Yeni Şafak
Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Selman Ağrıkan
16:155/10/2025, الأحد
G: 5/10/2025, الأحد
Yhoan ile Gueye'nin ikili mücadelesi
TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile TÜMOSAN Konyaspor kozlarını paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çaldı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.


Konuk takım, 22. dakikada Jackson Muleka ile öne geçti. Ev sahihi ekip bu gole 72. dakikada Claudio Winck'le karşılık verdi.


Bu beraberliğin ardından Recep Uçar'ın çalıştırdığı TÜMOSAN Konyaspor puanını 11'e, Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa ise 9'a yükseltti.


Kasımpaşa 1-1 TÜMOSAN Konyaspor maç özetini izlemek için



Maçın önemli dakikaları

4. dakikada Pedrinho'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan Yazğılı'nın kafayla kaleye gönderdiği topu kaleci kontrol etti.


22. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Ndao'nun sol taraftan pasıyla ceza sahasına girerek çizgiye inen Umut Nayir'in çizgiden içeri çevirdiği topu Muleka altıpas çizgisinin önünden filelerle buluşturdu: 0-1.


37. dakikada Muleka'nın ceza sahası dışı sol çaprazın sert şutunda kaleci iki hamlede topa hakim oldu.


Karşılaşmanın ilk yarısı TÜMOSAN Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.


9. dakikada Winck'in sağdan sert ortasında kaleci Deniz Ertaş'ın uzandığı topla arka direkte buluşan Szalai, müsait pozisyondaki Ben Ounes'e verdi ancak Kasımpaşalı oyuncunun şutunda top Uğurcan Yazğılı'ya çarparak kornere gitti.


52. dakikada Diabate sağdan ceza sahasına girerek ortasını yaptı, arka direkte Gueye'nin kafa vuruşunda top auta çıktı.


64. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Szalai'nin arka direkte indirdiği topa Opoku kafayla vurdu, meşin yuvarlak dışarı gitti.


72. dakikada Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Ali Yavuz Kol'un soldan ortası sonrası TÜMOSAN Konyaspor ceza sahası içinde Kubilay Kanatsızkuş, Gueye ve Diabate'nin hızlı paslaşmalarının ardından topa son dokunan isim olan Winck, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru eşitledi: 1-1.


Mücadele 1-1 sona erdi.







