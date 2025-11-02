Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu'nun 45+1'de yerde kaldığı pozisyon penaltı mı?

Kerem Aktürkoğlu'nun 45+1'de yerde kaldığı pozisyon penaltı mı?

21:09 2/11/2025, Pazar
2/11/2025, Pazar
Kerem Aktürkoğlu'nun 45+1'de yerde kaldığı pozisyon penaltı tartışmalarına yol açtı.
Trendyol Süper Lig 11. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe ağırlıyor. Maçın 45+1'de Salih Uçan ile kerem aktürkoğlu ikili mücadeleye girdi. Aktürkoğlu, ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve hakem Ali Yılmaz devam kararını verdi. Sarı-lacivertliler bu pozisyonda yoğun penaltı itirazlarında bulundu. Peki, Kerem Aktürkoğlu'nun 45+1'de yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? İşte eski hakemlerin yorumları.

Trendyol Süper Lig'deki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe’nin 2. golünün hemen öncesinde Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyon penaltı tartışmalarına yol açtı.


Dakika 45+1’de Salih Uçan ile Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içerisinde ikili mücadeleye girdi. Kerem Aktürkoğlu şut vuracağı sırada yerde kaldı ve hakem Ali Yılmaz devam kararı verdi.

Deniz Ateş Bitnel:
‘Salih'in Kerem Aktürkoğlu'na müdahalesi net bir penaltı.’
Serdar Akçer:
‘Salih Uçan, Kerem topa sahip ve vurmak üzereyken ayağını sokuyor ve dikkatsiz bir hareket yaparak oyuncunun vuruşunu etkiliyor. Dikkatsiz hareketten dolayı penaltı olmalıydı.’

Aleks Taşçıoğlu:
‘Salih Uçan Kerem Aktürkoğlu’nun sahip olduğu topa dikkatsiz müdahale ediyor. Kerem’in şut pozisyonunu bozduğu için penaltı verilmesi gerekir.’

