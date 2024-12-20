Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile karşılık anlaşılarak yollar ayrıldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.
"Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibi ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam’a ve ekibine teşekkür eder, kalan kariyerlerinde başarılar dileriz."
Ertuğrul Sağlam yönetiminde Kocaelispor, bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 32 puan topladı.