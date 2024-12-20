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Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

20:1720/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Ertuğrul Sağlam
Ertuğrul Sağlam

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile karşılık anlaşılarak yollar ayrıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.


Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibi ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam’a ve ekibine teşekkür eder, kalan kariyerlerinde başarılar dileriz."



Ertuğrul Sağlam yönetiminde Kocaelispor, bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 32 puan topladı.







#Kocaelispor
#Ertuğrul Sağlam
#Trendyol 1. Lig

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