Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibi ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam’a ve ekibine teşekkür eder, kalan kariyerlerinde başarılar dileriz."