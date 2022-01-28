Konyaspor iki oyuncuyla birden anlaşma sağladı

Süper Lig'de 45 puanla lider Trabzonspor'un hemen arkasında 2. sırada bulunan İttifak Holding Konyaspor transfer çalışmalarına devam ediyor Bu doğrultuda TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor forması giyen 22 yaşındaki ön libero Uğurcan Yazğılı'yı ve Çaykur Rizespor forması giyen 24 yaşındaki sol bek Alberk Koç'u kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip transferi resmi internet sitesinden açıkladı.
Konyaspor'un resmi internet sitesinde şu ifadelere yer verildi:
- İttifak Holding Konyaspor'umuz, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor forması giyen 22 yaşındaki genç futbolcu Uğurcan Yazğılı ile sözleşme imzaladı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine, As Başkanımız Süleyman Oğuz katıldı. Ön libero, sağ bek ve sağ stoper mevkilerinde görev yapan Uğurcan Yazğılı, bu sezon Adanaspor forması ile 21'i TFF 1. Lig olmak üzere toplam 22 resmi müsabakada forma giydi. 3,5 yıllık kontrat imzaladığımız Uğurcan, takımımızda 24 numaralı formayı terletecek.
Alberk Koç için şu ifadelere yer verildi:
- İttifak Holding Konyaspor'umuz, Süper Lig ekiplerinden Ç. Rizespor forması giyen Alberk Koç'u sezon sonuna kadar kiraladı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine, yöneticimiz Targun Polat katıldı. 24 yaşındaki sol bek Alberk Koç, 2021-2022 sezonunda Ç. Rizespor forması ile 10'u Süper Lig olmak üzere 11 resmi müsabakada görev aldı. Alberk Koç, takımımızda 70 numaralı formayı terletecek.
✍️ Hoş geldin Uğurcan Yazğılı!
🔗 https://t.co/bTFZq8J19M pic.twitter.com/MuUdZvCyJT
✍️ Hoş geldin Uğurcan Yazğılı!
✍️ Alberk Koç, İttifak Holding Konyaspor'umuzda!
👉 https://t.co/MXHbNCAEcN pic.twitter.com/dgzzCXWb3b
✍️ Alberk Koç, İttifak Holding Konyaspor'umuzda!