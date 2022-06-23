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Konyaspor kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti

Konyaspor, geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen 27 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Haber Merkezi AA
Konyaspor kaleci Erhan Erentürkü transfer etti
Erhan Erentürk

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, deneyimli kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine yönetici Sami Pirinç de katıldı.

  • Konyaspor, Karşıyaka altyapısında yetişen ve geçen sezon Bursaspor forması giyen 27 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk ile bonservis bedeli ödemeden 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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