Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kulüp tarihine geçmişti! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Kulüp tarihine geçmişti! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

11:2527/05/2026, Çarşamba
G: 27/05/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Diego Carlos Fenerbahçe'de bekleneni verememişti.
Diego Carlos Fenerbahçe'de bekleneni verememişti.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sene rekor bedelle kadrosuna kattığı ancak yeterli verim alamadığı için Como'ya kiraladığı Diego Carlos, yeniden sarı-lacivertli kulübün yolunu tutacak.

Fenerbahçe, ocak 2025'te Diego Carlos'u Aston Villa'dan 11.47 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Kulüp tarihinin en pahalı stoperi olan ve beklentilerin altında kalan Brezilyalı, Eylül 2025'te Como'ya kiralanmıştı.

Nicolo Schira'nın haberine göre Como'da kiralık olarak forma giyen Diego Carlos, kariyerini İtalyan ekibinde sürdürmeyecek. Brezilyalı stoperin Fenerbahçe'ye geri döneceği ifade edildi.

Diego Carlos, Como formasıyla 31 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 6 milyon euro olan deneyimli stoperin Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.


#Fenerbahçe
#Diego Carlos
#Como
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sevgiliye, Dosta, Arkadaşa, Akrabaya, Eşe En Güzel, Anlamlı, Dualı, KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2026! Kurban Bayramı Hayırlı Bayramlar MESAJLARI