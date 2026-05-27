Kulüp tarihine geçmişti! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe, ocak 2025'te Diego Carlos'u Aston Villa'dan 11.47 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Kulüp tarihinin en pahalı stoperi olan ve beklentilerin altında kalan Brezilyalı, Eylül 2025'te Como'ya kiralanmıştı.

Nicolo Schira'nın haberine göre Como'da kiralık olarak forma giyen Diego Carlos, kariyerini İtalyan ekibinde sürdürmeyecek. Brezilyalı stoperin Fenerbahçe'ye geri döneceği ifade edildi.

Diego Carlos, Como formasıyla 31 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 6 milyon euro olan deneyimli stoperin Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.