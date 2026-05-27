Kupa şampiyonu Trabzonspor'un bayrağı İstanbul'da köprüye asıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor'un bayrağı, gelenek olduğu üzere İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.
Kulüplerin kazandığı ulusal başarıların ardından İstanbul’un ikonik köprülerine bayrak asma geleneği, bu kez Karadeniz fırtınası için uygulandı.
İstanbul’da yaşayan ve takımlarının kupa zaferiyle büyük bir gurur yaşayan Trabzonsporlu taraftarlar, köprüde dalgalanan bayrağın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak kutlamaları boğaza taşıdı.