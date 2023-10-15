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Spor

Letonya'yı yenelim EURO 2024'e gidelim

Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek liderliğe yükselen A Milli Futbol Takımı, bugün Konya'da Letonya'yı ağırlayacak. Milliler rakibini yendiği takdirde gruptaki son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

09:36 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Montella, millilerin başında ikinci maçına çıkacak.

Montella, millilerin başında ikinci maçına çıkacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında bugün saat 21.45'te Konya'da Letonya ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1'den canı yayınlanacak.


Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek grupta liderliğe yükselen milliler, Letonya'yı yendiği takdirde gruptaki son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek. Grubun diğer maçında ise aynı saatte Galler ile Hırvatistan karşılaşacak. Ermenistan ise yedinci maç gününü bay geçecek.




Bilet için son maç

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'de yer alabilmek için mücadele ettiği D Grubu'nda 13 puanla lider durumda bulunan Türkiye, puanını 16'ya çıkardığı takdirde diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın grubu ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyecek ve EURO 2024 biletini kazanacak.


D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla 2. sırada yer alıyor. 7'şer puanlı Ermenistan ve bir maçı eksik bulunan Galler ise 3 ve 4. sırada bulunuyor. Son maçında Ermenistan'ı yenen Letonya ise 3 puanla son sırada. Türkiye, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak.


EURO 2024 Elemeleri'nde grup aşaması, 16-21 Kasım'da oynanacak maçlarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı kazanacak.




Merih döndü Yusuf Sarı yok

A Milli Takım'da kart cezası biten Merih Demiral, bu mücadelede forma giyebilecek. Milli takımda sakatlığı süren Yusuf Sarı'nın bu maçta da forma giymesi beklenmiyor. A Milli Takım aday kadrosunda bulunan kaleci Doğan Alemdar ise Ümit Milli Takımın 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri l. Grup'ta 17 Ekim'de deplasmanda Letonya ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Doğan, A Milli Takımın kampından ayrılarak İstanbul'a gitti.


TÜRKİYE-LETONYA
STAT:
Konya Büyükşehir
HAKEMLER:
Enea Jorgji (Arnavutluk)
SAAT:
21.45
YAYIN:
TRT 1
TÜRKİYE:
Uğurcan, Ferdi, Abdulkerim, Samet Cenk Özkacar, İsmail, Salih Ozcan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun
TEKNİK DİREKTÖR:
Vincenzo Montella
LETONYA:
Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis Ciganiks, Emsis. Saveljevs, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrİsİs
TEKNİK DİREKTÖR:
Dainis Kazakevics










#A Milli Takım
#EURO 2024 Elemeleri
#Letonya Milli Takımı
27 dakika önce
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