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Manuel Fernandes: "Beşiktaş benim kalbim gibi"

Bir dönem Süper Lig’de Beşiktaş ve Kayserispor formalarını giyen Manuel Fernandes, İran’ın Sepahan kulübüne transfer oldu. Yeni sezon öncesi kampını Kocaeli'de geçiren İran ekibiyle 1 haftadır idmanlara çıkan Portekizli yıldız, açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Manuel Fernandes: Beşiktaş benim kalbim gibi
Fernandes, Beşiktaş formasıyla 112 maçta 20 gol ve 41 asist yapmıştı.

Portekizli deneyimli orta saha oyuncusu, yeni kulübü ve Beşiktaş kariyeriyle ilgili konuştu.

Yeni kulübüyle hedefinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Manuel Fernandes, “Bir haftadır buradayım. Kulübümüz geçen seneyi üçüncü bitirmiş, büyük bir kulüp. Tabii ki bu seneki hedefimiz şampiyon olup kupayı kazanmak” ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş benim kalbim gibi, hayatım gibi"

Beşiktaş’ta geçirdiği günlerle ilgili de konuşan başarılı futbolcu, “Ben de Beşiktaşlı taraftarlarla aynı duygudayım. Benim ikinci evim burası. Tabii o duygular ve İstanbul bambaşka. Benfica’da yaşadıklarımın aynılarını Beşiktaş’ta yaşadım. Beşiktaş benim kalbim gibi, hayatım gibi. İkinci hayatım” şeklinde konuştu.

"Beşiktaş marşlarını hatırlıyorum"

Beşiktaş’ta unutamadığı anlarla ilgili ise Fernandes, “Ligde 3-2 yendiğimiz Fenerbahçe maçını hiç unutamıyorum. Son dakikada Olcay Şahan’ın golüyle kazanmıştık. Bir de Türkiye Kupası’nı kazandığımız maçı hiç unutmuyorum. Beşiktaş marşlarını hatırlıyorum ama sesim iyi değil” diye konuştu.

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