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Spor

Marius Sumudica: Ülkede herkes futbolu biliyor herkes teknik direktör

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Trabzonspor'a 3-1 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, rakibin kendilerinden iyi oynadığını söylerken istifa sesleri üzerine, "Ben buraya geldiğimde 0 puanı vardı bu takımın. 15 puan topladık. Bu ülkede herkes futbolu biliyor, herkes teknik direktör" ifadelerini kullandı.

22:25 - 10/12/2023 Pazar
Güncelleme: 22:31 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Teknik direktör Marius Sumudica
Teknik direktör Marius Sumudica

Marius Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını ifade etti.


Rakibe ilk yarı ciddi pozisyon vermediklerini belirten Sumudica, şu değerlendirmede bulundu:
'Taraftarın tepkisini anlıyorum'

"Aslıda ilk yarı çök kötü oynamadık aslında. Rakibi iyi kapattık ikinci yarının ilk dakikalarında gol yedik. Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Bizden daha iyilerdi. Taraftarın tepkisini anlıyorum. Tepkiyi bana değil başkasına göstermesi lazım"


'Kadroyu ben kurmadım'

"Ben buraya geldiğimde 0 puanı vardı bu takımın. 15 puan topladık. Kadroyu ben kurmadım. Bu takım 3 yıl önce iyi oynuyordu çünkü takımı ben kurmuştum. Tepkiyi anlıyorum ama şu an için taraftarın bize destek olması lazım"


'Ülkede herkes futbolu biliyor, herkes teknik direktör'

"Açıkçası bu takımın 7-8 transfere ihtiyacı var yoksa Süper Lig'de kalmamız çok zor. Her maça 3 Türk futbolcuyla başlamamız lazım. Bu bizi zorluyor. Bugün Ogün'ü değiştirmek istedim performansı iyi değildi. Ogün'ü çıkarsaydım koyacağım başka Türk yok. Yedekte sadece İlker var oda forvet. Bu ülkede herkes futbolu biliyor, herkes teknik direktör"







#Gaziantep FK
#Marius Sumudica
#Trabzonspor
1 saat önce
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