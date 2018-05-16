Marsilya-Atletico Madrid maçı saat kaçta? hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi finalinde bu akşam Fransa temsilcisi Olympique Marsilya ve İspanyol temsilcisi Atletico Madrid karşılaşacak. Marsilya-Atletico Madrid UEFA Avrupa Ligi Final maçının başlama saati 21.45. Marsilya ile Atletico Madrid arasında oynananacak dev finali TRT Spor'dan izleyebileceksiniz. Marsilya-Atletico Madrid maçını 3 boyutlu olarak izlemek isterseniz haberimizden mücadeleyi takip edebilirsiniz.

Marsilya-Atletico Madrid maçına dair tüm bilgiler;

UEFA Avrupa Ligi finalinde bu akşam Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla karşılaşacak İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, finale gelene kadar 8 maçta sadece bir kez yenildi.

Diego Simeone teknik direktörlüğündeki Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde oynama hakkı elde etti. Madrid ekibi, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında, finale kadar yaptığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. İspanya temsilcisi, bu maçlarda rakip fileleri 17 kez havalandırdı, kalesinde ise 4 gol gördü.

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma, Chelsea ve Karabağ'ın olduğu C Grubu'nda 7 puanla üçüncü sırayı aldı. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden İspanyol ekibi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Son 32 turunda Kopenhag, son 16 turunda Lokomotiv Moskova'yı eleyen Atletico Madrid, çeyrek finalde Sporting Lizbon, yarı finalde de Arsenal'i geçerek finalin yolunu tuttu.

En golcü Griezmann

Atletico Madrid'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü ismi Fransız yıldızı Antoine Griezmann oldu. Griezmann kupada 4 gole imza attı. Saul Niguez 3, Kevin Gamiero, Koke, Diego Costa ve Fernando Torres ikişer, Vitolo ve Angel Correa ise birer kez rakip fileleri havalandırdı.

01:25 dk 23 Kasım 2017 Diğer Griezmann'ın muhteşem volesi Atletico'ya galibiyeti getirdi UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Atltico Madrid, Fransız yıldızı Antonio Griezmann'ın etkili oyunuyla sahasında konuk ettiği Roma'yı 2-0 mağlup etti.1 harika gol ve1 asistle yıldızlaşan Griezmann maça damgasını vurdu

UEFA Avrupa Ligi'ni en çok İspanyollar kazandı

Futbolda daha önce UEFA Kupası, 9 sezondur da UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazananlar İspanya takımları oldu. İspanya, 1971 yılından bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 15 takımla finallerde temsil edildi ve 10 defa şampiyonluk yaşadı. İtalyanlar da 15 takımının yer aldığı finallerde 9 şampiyonluğa ulaştı. İtalyanlar ve İspanyolları 8 şampiyonlukla İngilizler, 6 zaferle Almanlar, 4 şampiyonlukla Hollanda takımları takip etti. İspanyolların 16'ncı kez finale çıkacağı kupada, Fransızlar 5'inci defa finalde mücadele edecek.

Fransızlar final kazanamıyor

İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla şampiyonluk için karşılaşacak Marsilya, Fransa ekiplerinin bu organizasyonun finalinde yaşadığı şanssızlığı kırmaya çalışacak. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 4 kez finale çıkan Fransız ekipleri, kupayı kazanmayı başaramadı. İlk olarak 1977-1978 sezonunun finalinde Fransa'nın Bastia takımı, Hollanda'nın PSV takımına (0-0, 3-0) karşı başarılı olamadı. 1995-1996 sezonunda yine Fransız ekibi Bordeaux, Almanya'nın Bayern Münih takımına finalde 2-0 ve 3-1'lik sonuçlarla boyun eğdi.

Finalde bu akşam sahaya çıkacak Marsilya, 1998-1999'un finalinde İtalya'nın Parma takımına 3-0 yenildi. Marsilya, 2003-2004 finalinde ise İspanya'nın Valencia takımı karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

00:19 dk 25 Aralık 2017 Diğer Marsilya kalecisinden sosyal medyayı sallayan bacak arası Marsilya'nın, Avrupa Ligi Play Off turu ikinci maçında Sloven ekibi Domzale ile karşılaştığı mücadelede, Marsilya kalecisi Mandanda'nın attığı bacak arası, rakip takım santraforunu hayata küstürüyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 824 milyon euroluk final

UEFA Avrupa Ligi finalinde bu akşam karşı karşıya gelecek İspanya'nın Atletico Madrid ile Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarının toplam futbolcu değeri 824 milyon 550 bin euro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Atletico Madrid'in tahmini piyasa değeri 636 milyon 650 bin, Olympique Marsilya'nın ise 187 milyon 900 bin avro.

Fransız Antoine Griezmann, 100 milyon avro ile Atletico Madrid'in, vatandaşı Florian Thauvin ise 28 milyon avro ile Olympique Marsilya'nın en pahalı futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.