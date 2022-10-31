Spor Meksika GPde kazanan Max Verstappen oldu
F1

Meksika GP'de kazanan Max Verstappen oldu

Formula 1'de sezonun 20. yarışı olan Meksika GP'ye pole pozisyonunda başlayan Hollandalı pilot, yarışın sonunda damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bir sezonda en çok yarış kazanan pilot olarak tarihe geçti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Meksika GPde kazanan Max Verstappen oldu
Max Verstappen, bir sezonda en çok puan toplayan pilot oldu

Formula 1'de sezonun 20. yarışı Sergio Perez'in evinde Meksika'da gerçekleşti.

Verstappen, Formula 1 tarihine geçti

Yarışa pole pozisyonunda başlayan ve iki kez üst üste dünya şampiyonu olan Max Verstappen, Meksika'daki yarışı birinci sırada bitirdi. Hollandalı pilot, bu sezonki 14. yarışını kazandı ve bir sezonda en çok yarış kazanan pilot ünvanını alarak Formula 1 tarihine geçti.

Yarışı, Lewis Hamilton ikinci sırada bitirirken, Sergio Perez ise üçüncü sırada yer aldı ve kendi evinde podyuma çıkma başarısını gösterdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Pit (@pitspor)'in paylaştığı bir gönderi

Kartalda Güneş farkı

Kartal'da 'Güneş' farkı

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde farklı kazandı.
Fenerbahçe farklı kazandı

Fenerbahçe farklı kazandı

​Sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti.
Jesusu polise benzetti

Jesus'u polise benzetti

​Michy Batshuayi, Jorge Jesus'u bir polise benzettiğini açıkladı.
Takımı işaret etti

Takımı işaret etti

​Jorge Jesus, 5-2'lik İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi.
Çirkin saldırı

Çirkin saldırı

​Fenerbahçeli taraftarlar, Olimpiyat Stadı'ndaki Trabzonspor'a ait pankartları yırttı.
Gol sevinci merak uyandırdı

Gol sevinci merak uyandırdı

​İrfan Can Kahveci attığı golden sonra farklı bir sevinç yaşadı.
'Kim ne derse desin'

'Kim ne derse desin'

Şenol Güneş: Ben Trabzonspor'u da, Beşiktaş'ı da seviyorum.
Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'a kötü haber

​Rachid Ghezzal derbide forma giyemeyecek.
Vodafone Park'ta <br>'Güneş' heyecanı

Vodafone Park'ta
'Güneş' heyecanı

​Şenol Güneş, Vodafone Park'ta çiçeklerle karşılandı.
Yusuf Yazıcı <br>eski günlerini arıyor

Yusuf Yazıcı
eski günlerini arıyor

Milli futbolcu, kötü performansı sonrasında eleştiriliyor.
Çözülemeyen ofsayt taktiği

Çözülemeyen ofsayt taktiği

​Jorge Jesus maç önü ısınmada bile takımını buna çalıştırıyor.
Böcek istilası <br>maç erteletti

Böcek istilası
maç erteletti

​Futbolcular zor anlar yaşadı.
Farklı galibiyet

Farklı galibiyet

Ankaragücü, Hatayspor karşısında zorlanmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.