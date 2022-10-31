Meksika GP'de kazanan Max Verstappen oldu

Max Verstappen, bir sezonda en çok puan toplayan pilot oldu

Formula 1'de sezonun 20. yarışı Sergio Perez'in evinde Meksika'da gerçekleşti.

Verstappen, Formula 1 tarihine geçti

Yarışa pole pozisyonunda başlayan ve iki kez üst üste dünya şampiyonu olan Max Verstappen, Meksika'daki yarışı birinci sırada bitirdi. Hollandalı pilot, bu sezonki 14. yarışını kazandı ve bir sezonda en çok yarış kazanan pilot ünvanını alarak Formula 1 tarihine geçti.

Yarışı, Lewis Hamilton ikinci sırada bitirirken, Sergio Perez ise üçüncü sırada yer aldı ve kendi evinde podyuma çıkma başarısını gösterdi.