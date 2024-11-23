Merih Demiral ikizi ile buluştu: İkili arasındaki diyalog güldürdü

Rıdvan Harman, Fenerbahçe U15 takımında forma giyen stoper oyuncusu, Alt yaş milli takım kategorilerinde de ay yıldızlı bayrağı giyen Harman'ın Merih Demiral'a benzerliği görenleri şaşırtıyor.





Merih Demiral’ı kendisine örnek alan genç yıldız adayına maç sonu hakemler, rakip takım arkadaşları ve etrafta görenler Merih Demiral ile benzerliği üzerine sorular yöneltiyor. "Kardeşi misin, akrabası mısın?" gibi sorularla karşılaşan Harman'ın milli futbolcumuz ile tanışma hayali gerçekleştirildi.





Milli futbolcumuz Merih Demiral, Rıdvan Harman ile buluşmasından ötürü mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Gerçekten benziyoruz, Rıdvan'ı çok iyi gördüm, önünden uzun yıllar var, onun geçtiği yollardan ben de geçtim. Umarım daha iyi yerlere gelecektir." dedi.





'İlk hayalim olan Merih ağabey ile tanıştım. İkinci hayalim onunla birlikte aynı takımda oynamak'

Heyecanlı olduğu dile getiren Harman, “Sabaha kadar uyuyamadım, çok heyecanlıyım. Hakemler, takım arkadaşlarım beni gören herkes Merih abiye benzetiyor. İlk hayalim olan Merih abi ile tanıştım. İkinci hayalim ise onunla birlikte hem Fenerbahçe’de hem de A Milli Takımda oynamak."





Merih’e Fenerbahçe tesislerine davet

Harman takım arkadaşlarından gelen mesajı Merih Demiral'a şöyle iletti: "Duruşu, karakteri mütevaziliğiyle de örnek oluyor. Bir antrenmanda tesisimize ziyaret gerçekleştirirse çok mutlu olacağız. Merih abiyi biz alt yapı oyuncuları olarak sadece futbolunu beğenmiyoruz. Duruşu karakteri mütevaziliğiyle de biz alt yapı oyuncularına örnek oluyor." Demiral ise Harman'ın tesislere ziyaret davetini, "Beni zaten davet ediyorlar, zamanım olmuyor ama geleceğim buradan da söz verelim.” dedi.





🇹🇷 Merih Demiral, kendisine çok benzetilen ve hayranı olan Fenerbahçe alt yapısı ve U-15 Milli Takımı'nda forma giyen Rıdvan Harman ile buluştu 🫂



🗣️"Gerçekten benziyoruz, Rıdvan'ın geçtiği yollardan ben de geçtim"



🗣️"Hayalim seninle birlikte oynamak"#TRTSporDijital pic.twitter.com/SSwDv9H770 — TRT Spor (@trtspor) November 22, 2024







