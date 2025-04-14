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Milliler Sırbistan'dan gümüş madalya ile dönüyor

Milliler Sırbistan'dan gümüş madalya ile dönüyor

14:2014/04/2025, Pazartesi
AA
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16 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı
16 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı

16 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Dejan Popov Turnuvası'nda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Sutopu Federasyonu'ndan yapılan açıklama göre, İstanbul'da 7-13 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren milli takım, Sırbistan'da özel bir turnuvaya katıldı.


Rakipleri PVK Becej (Sırbistan), Delfin Chisinau (Moldova), Malaga (İspanya), Mediterrani (İspanya) ve İsviçre'yi yenerek B Grubu'nu lider tamamlayan Türkiye, finalde A Grubu'nun lideri İspanya ekibi CNAB'la karşılaştı.


Rakibine 13-8 yenilen 16 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, 12 ekibin katıldığı turnuvayı ikinci tamamladı.


Turnuvada ayrıca milli sporcu Burak Ayhan Aydemir, en iyi kaleci seçildi.






#16 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı
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