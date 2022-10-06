Avrupa'da Türk gecesi

Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir bugün Avrupa'da sahneye çıkıyor.
Fırtına galibiyet için sahada
Ülkemizi Avrupa Ligi H Grubu’nda temsil eden Trabzonspor, üçüncü hafta maçında bugün Fransa temsilcisi Monaco’yla deplasmanda karşılaşacak.
II. Louis Stadyumu’nda (TSİ) 19.45’de başlayacak karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan Giorgi Kruashvili yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia olacak.
Bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında konuk olduğu Macaristan’ın Ferencevaros takımına 3-2 kaybederken, ikinci maçında ise sahasında Sıbristan’ın Kızılyıldız ekibini 2-1 yendi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 2 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, 3 puanlı rakibi Fransız temsilcisi Monaco’nun önünde averajla 2. sırada yer alıyor.
Bordo-mavililer, Monaco’yu yenmesi halinde Avrupa kupalarında bin 141 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek ve önemli bir hasreti dindirecek.
Trabzonspor’da ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca karşılaşmada yer alamayacak.
Monaco-Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
- MONACO-TRABZONSPOR
- STAT: Stade Louis II
- HAKEM: Giorgi Krıashvili
- SAAT: 19.45
- YAYIN: Exxen
- MONACO: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashvile, Henrique, Fofana, Camara, Diatta, Golovin, Embolo, Yedder
- TEKNİK DİREKTÖR: Philippe Clement
- TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Hamsik, Siopis, Djaniny, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez
- TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
Fenerbahçe liderlik peşinde
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nun 3. haftasında bugün kendi sahasında Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca’yı konuk edecek.
Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh’ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak.
Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor.
Sarı-lacivertli takımda tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King, bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Ligdeki Beşiktaş derbisinde aldığı darbe nedeniyle dizinde travma tespit edilen Mert Hakan da takımını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe’nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra Serdar Dursun da listede bulunmuyor.
Fenerbahçe-Larnaca maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
- FENERBAHÇE-AEK LARNACA
- STAT: Ülker
- HAKEM: Chris Kavanagh (İng)
- SAAT: 22.00
- YAYIN: Exxen
- FENERBAHÇE: Altay, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Osayi-Samuel, İsmail, Zajc, Alioski, Emre Mor, Joao Pedro, Batshuayi
- TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus
- AEK LARNACA: Piric, Christoforou, Milicevic, Tomovic, Cabezali, Riera, Mamas, Gyurcso, Altman, Trickovski, Olatunji
- TEKNİK DİREKTÖR: Jose Luis Oltra
Sivasspor Avrupa’da avantaj kovalıyor
Süper Lig’de aradığını bulamayan Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında bugün Kosova ekibi Ballkani’yi ağırlayacak.
Sivasspor, gruptaki ilk maçında konuk ettiği Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmış, ikinci karşılaşmada ise deplasmanda Romanya temsilcisi CFR Cluj karşısında sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Yenmek için ne gerekiyorsa, yapacağız, her türlü riske gireceğiz. Tek hedefimiz maçı kazanmak” dedi.
Sivasspor-Ballkani maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
- SİVASSPOR-BALLKANİ
- STAT: 4 Eylül
- HAKEM: Jose Luis Munuera (İsp.)
- SAAT: 19.45
- YAYIN: TV 8.5, Exxen
- SİVASSPOR: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Goutas, Appindangoye, Uğur, Ulvestad, Keita, Erdoğan, Sabia, Gradel, Yatabare
- TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
- BALLKANİ: Frasheri, Armend, Bekteshi, Dellova, Rrahmani, Sinani, Jashanica, Emerllahu, Korenica, Gripschi, Krasniqi
- TEKNİK DİREKTÖR: Ilir Daja
Başakşehir farkı açmak istiyor
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında bugün Letonya’nın Rigas Skola takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
İstanbul ekibinde sırtındaki ağrılar nedeniyle ameliyat edilen ve sahalardan uzun süre ayrı kalacak Mesut Özil ve UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny kadroda yer almayacak. Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Şener Özbayraklı’nın durumu ise bugün netlik kazanacak.
Bu arada hastalanan teknik direktör Emre Belözoğlu kafilede yer almadı. Genç teknik adam, kendini iyi hissederse bugün takıma katılacak.
Rigas-Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
- RİGAS-BAŞAKŞEHİR
- STAT: Skonto
- HAKEM: Radu Petrescu (Romanya)
- SAAT: 22.00
- YAYIN: TV 8.5
- RİGAS: Steinbors, Mares, Jatta, Lipuscek, Vlalukin, Dubra, Deocleciano, Saric, Diomande, Varslavans, Friesenbichler
- TEKNİK DİREKTÖR: Viktors Morozs
- BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali, Biglia, Aleksic, Berkay, Traore, Chouiar, Okaka
- TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu
⚽ MAÇ GÜNÜ I #RFSvIBFK
🆚 FK Rīgas Futbola Skola
🏆 Uefa Konferans Ligi A Grubu
🏟 https://t.co/YTLiJ0G0Yg
⏱️ 22.00 pic.twitter.com/KQi2it8eKh
⚽ MAÇ GÜNÜ I #RFSvIBFK