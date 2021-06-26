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Mustafa Reşit Akçay'dan sevindirici haber

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde tedavi gören TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, solunum cihazından ayrıldı.

Haber Merkezi AA
Mustafa Reşit Akçaydan sevindirici haber
Mustafa Reşit Akçay

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, AA muhabirine, solunum yetmezliği dolayısıyla bir süre önce yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve ardından solunum cihazına bağlanan Akçay'ın sağlık durumunda olumlu gelişme yaşandığını söyledi.

Akçay'ın solunum cihazından ayrıldığını ifade eden Tekinbaş, "Mustafa hoca şu anda solunumunu kendisi sağlayabiliyor. Bilinci açık, yerinde. Dünden çok daha iyi durumda" ifadelerini kullandı.

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