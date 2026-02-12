Nottingham Forest'ın yeni hocası açıklandı: İlk maçı Fenerbahçe

Vitor Pereira, Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü oldu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'nın getirildiği açıklandı. Portekizli teknik adam ilk maçını eski takımı Fenerbahçe'ye karşı çıkacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Nottingham Forest'ta teknik direktörlük değişikliği yaşandı.
Gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığı bilgiye göre; İngiliz ekibi, takımın başına eski Fenerbahçe hocası Vitor Pereira'yı getirdi.
Portekizli teknik adam ilk sınavını 19 Şubat'ta Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı verecek.
#Nottingham Forest
#Vitor Pereira
#İngiltere Premier Lig