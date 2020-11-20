Önümüzdeki yıllar için masadayız

İstanbul’da geçtiğimiz haftasonu gerçekleşen ve tarihi anlara sahne olan Formula 1 sonrası İntercity İstanbul Park, en iyi pistlere verilen ‘Grade 1’ lisansını üç yıl süreyle almaya hak kazandı. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “ Sadece bir yıl değil, yıllarca sürecek bir yarışın takvime dahil edilmesi için görüşmelerimiz sürüyor” dedi.
Şuayip AlabayYeni Şafak
İntercity İstanbul Park’ta 13-14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyon sonrası yaşanan süreci değerlendiren Ak, yarışı sorunsuz bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Ak, yarışın kusursuz geçmesi ve pistin de harika bir noktaya gelmesi ile FIA’nın en özel pistlere verdiği ‘Grade 1’ lisansını Intercity İstanbul Park’ın üç yıllığına almaya hak kazandığını açıkladı. 2020 yılı takvimine Intercity İstanbul Park’ın da girdiğinin açıklanması ile pisti hazır hale getirmek için büyük çaba harcadıklarını dile getiren Vural Ak, “Ne mutlu ki bize, devletimizden bir lira para almadan yarışı tamamladık” diye konuştu.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Yarışın önümüzdeki senelerde de Türkiye’de yapılması için görüşmelere hemen başladıklarını vurgulayan Ak, “Formula 1 CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Chase Carey’i hafta sonu İstanbul’da ağırladık. Türkiye ve İstanbul’da Formula 1 yarışlarına gösterilen ilgi karşısında şaşkınlık içindeydi. Sadece bir yıl değil, yıllarca sürecek bir yarışın takvime dahil edilmesi için görüşmelerimiz sürüyor. FIA’dan aldığımız üç yıllık lisans zaten pistimizin her gelişmeye her an hazır olduğunun da kanıtı” dedi.
GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK
Dünyanın en ucuz Formula 1 yarışı biletlerini satışa çıkardıklarını ve ilk iki günde 80 bin bilet sattıklarını dile getiren Ak, “Hepimiz bu yarışı çok özlemiştik. Ancak pandemiden dolayı yarışın seyircisiz yapılması kararı alındı. En kısa sürede tüm bilet ücretlerini iade ettik” dedi. Vural Ak, sadece 3 ay gibi kısa bir sürede dünyanın en büyük organizasyonunu gerçekleştirmek için yüzlerce kişiyle gece gündüz çalıştıklarını ve sonunda müthiş bir başarıya imza attıklarını belirtti.
PİST HAYRAN BIRAKTI
Yağmur yağması durumunda sezonun en çok konuşulacak yarışına imza atılacağını belirttiğini ifade eden Vural Ak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Pistimizde 9 yıldır yarış yapılmıyordu. Açık yarış araçları için tehlike oluşturabilecek bir ufalanma sorunu başladığından ve yeni nesil Formula 1TM araçlarının yarattığı yüksek yere basma kuvvetinden bu sorunun bir tehlike oluşturma riskine karşı FIA ve Formula 1 yetkililerinin da onayını alarak asfaltın yenilenmesi yönünde karar verdik. Asfaltın yenilenmesi ile Formula 1 yetkilileri yarış gününe kadar incelemelerini yapıp onayları verdiler. Yağan yağmur pilotları zorlasa da ilk günden beri dediğimiz gibi aslında pilotaj yeteneklerini ve takım stratejilerini zorlayan harika bir yarış izledik. Pist herkesi kendine hayran bıraktı. Tüm yetkililer, pilotlar ve direktörleri gelecek yıllarda da burada yarışmak için can attıklarını açıkladı.”
DÜNYA, İSTANBUL’U KONUŞTU
Intercity İstanbul Park’ta geçtiğimiz hafta yapılan organizasyon için yaklaşık 5 bin yabancı konuğun İstanbul’a geldiğini hatırlatan Vural Ak, “Pandemi nedeniyle dünyada tüm spor organizasyonları ertelendi. Bu nedenle Formula 1TM daha da büyük ilgi ile takip edildi. İstanbul tüm dünya medyasında büyük yer buldu ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarla sürekli en çok paylaşım yapılan konular arasına girdi. Uzun zamandır İstanbul’un ihtiyacı olan bu tanıtımla yeniden milyonların gözü İstanbul’a çevrildi. Yarışın bu kadar heyecan dolu ve eğlenceli olması da paylaşımların zirveye çıkmasına destek oldu” diye konuştu.
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