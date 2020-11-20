Önümüzdeki yıllar için masadayız

İntercity İstanbul Park’ta 13-14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyon sonrası yaşanan süreci değerlendiren Ak, yarışı sorunsuz bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Ak, yarışın kusursuz geçmesi ve pistin de harika bir noktaya gelmesi ile FIA’nın en özel pistlere verdiği ‘Grade 1’ lisansını Intercity İstanbul Park’ın üç yıllığına almaya hak kazandığını açıkladı. 2020 yılı takvimine Intercity İstanbul Park’ın da girdiğinin açıklanması ile pisti hazır hale getirmek için büyük çaba harcadıklarını dile getiren Vural Ak, “Ne mutlu ki bize, devletimizden bir lira para almadan yarışı tamamladık” diye konuştu.

Türkiye için 500 milyon dolarlık dev tanıtım: 2 milyar kişi izleyecek! Türkiye 9 yıl sonra yeniden Formula 1 heyecanını yaşıyor. F1 organizasyonu tarafından açıklanan 2020 takviminde İstanbul'da yer aldı. Yarışların İstanbul Park ayağının 13-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.Dünyanın en fazla izlenen spor organizasyonları arasında gösterilen Formula 1'in Türkiye macerası 2005 yılında başlamıştı. 2003 yılında inşasına başlanan ve 300 milyon TL para harcanan İstanbul Park'ta motor sporları meraklılarına 7 yıl boyunca üst üste büyük heyecan yaşatıldı.RAKAM İKİ KATINA ÇIKINCA TÜRKİYE VEDA ETTİ2011 yılına kadar her yıl için Formula 1 organizasyonuna 13,5 milyon dolar yarış bedeli ödenirken, 2012 yılından itibaren bu ücretin 26 milyon dolara çıkarılmak istenmesiyle birlikte başlayan organizasyon ücreti anlaşmazlığı yüzünden yarışların Türkiye ayağı sona erdi.ERDOĞAN İLE SÜRPRİZ GÖRÜŞMEİstanbul Park'a yönelik uzun süren sessizlik ise 2018 yılında bozuldu. Formula 1'in yönetiminin değişmesiyle sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. Formula 1 Türkiye Grand Prix yarışı T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesine alınırken, Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1'in yeni CEO'su Chase Carey ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.El değiştiren Formula 1 yönetimi ile gerçekleştirilen sürpriz görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken F1'in Türkiye'ye dönmesine sıcak bakıldığı kulislerde konuşulmaya başladı.TAKVİMDEN BİR ÜLKENİN ÇIKMASI GEREKİYORDUF1 pilotları ve Formula 1 fanlarının da çok sevdiği İstanbul Park'ayarışların geri dönmesi için yeni yönetime baskı yapılırken Türkiye'nin yeniden F1 takvimine girmesi için takvimdeki bir ülkenin çıkması gerekiyordu. En kötü ihtimalle beklenen 2019 takviminde de Türkiye yer almayınca beklenen gelişme 2020'de gerçekleşti.KORONAVİRÜS İPTALLERİ OLDUKoronavirüs salgınından kaynaklı takvimde yer alan bazı ülkelerde etkinlikler iptal edilince Türkiye için de yeniden F1 macerasının kapısı aralanmış oldu. F1 yönetimi tarafından açıklanan takvime göre; İstanbul 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14'üncü ayağına ev sahipliği yapacak.Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda F1'in Türkiye ayağının 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.SPONSORLAR KARŞILAYACAKÖte yandan F1 organizasyonu için istenen ve yaşanan anlaşmazlık sonucu 2011 yılında Türkiye'nin yarışlara veda etmesine neden olan ücretin ne kadar olduğu da merak konusu. Çok sayıda ülkenin yarışlarda yer almak istemesi nedeniyle fiyatların katlandığı bilinirken yarışlar için yıllık ortalama ödenen rakam ise 40 ile 60 milyon dolar arasında..İstanbul Park yönetiminin söz konusu yıllık ücret için sponsorluk görüşmeleri yürüttüğü biliniyor.PİLOTLARI HEYECANLANDIRAN PİST!Toplam 2 milyon 215 bin metrekarelik bir alanı kaplayan İstanbul Park'a ait pistin dizaynı ünlü pist mimarı Hermann Tilke tarafından gerçekleştirildi. Pistin diğer pistlerden farklı olarak saat yönünün tersine seyir için tasarlanması, otoriteler ve pilotlarca zorlu olduğu kadar heyecan verici olarak da yorumlanıyor. Toplam uzunluğu 5 bin 338 metre olan pistte 6'sı sağa, 8'i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor. Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan pist, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor.MESAFELİ SEYİRCİ FORMÜLÜDünya genelinde geçtiğimiz yaklaşık 4.5 milyon kişinin bilet alarak tribünden izlediği F1 yarışlarının Türkiye ayağında İstanbul Park'ın izleyici kapasitesi ise 150 bin kişi olarak biliniyor. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu yılki yarışların seyircili mi, seyircisiz mi olacağı merak konusu iken, sosyal mesafe gibi bir takım koronavirüs tedbirleriyle Formula 1'in seyircili izlenmesi gündemde.EN UCUZ BİLET OLACAKSeyircili olup olmayacağı kadar merak edilen bir diğer konusu F1 yarışlarının bilet fiyatları. Bu yönde henüz net bir rakam yok iken İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın fiyatların dünyadaki en uygun bilet fiyatları olacağına yönelik açıklaması bulunuyor.BİR HAFTADA 100 MİLYON DOLAR BIRAKTILARFormula 1 yarışları dünyada en fazla izlenen etkinliklerden biri olmasından kaynaklı ekonomik olarak da yarışların düzenlendiği ülkeye ciddi anlamda katkı sağlıyor. 2005 yılında startı verilen ücret anlaşmazlığı nedeniyle 2011 yılında sona eren F1 yarışlarını izlemek için ortalama 50 bin turist yurt dışından İstanbul'a gelirken seyircilerin o hafta boyunca konaklama, yeme-içme ve ulaşım gibi bir çok alanda harcadığı paranın ise 100 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.2 MİLYAR KİŞİ İZLEYECEKFormula 1 organizasyonun, yarışları izlemek için gelen seyircilerin yaptıkları harcamalardan daha büyük katkısı ise ülkenin tanıtımına yönelik oluyor.10 takım, 20 sürücüyle 21 ülkede gerçekleştirilen Formula 1'in her bir yarışını 150’yi aşkın ülkeden 2 milyara yakın insan izliyor. İşin bu tarafından bakıldığında ise yarışların düzenlediği ülkeye de paha biçilemez bir tanıtım fırsatı sunuyor. Yapılan tahminlere göre ülkenin tanıtımına 500 milyon dolar değerinde katkı yapması bekleniyor.Yarış boyunca yüzlerce ülkede 50 bin saate yakın yayın yapılacak.Video: İşte Formula 1'e damga vuran Türk çekicinin videosu

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yarışın önümüzdeki senelerde de Türkiye’de yapılması için görüşmelere hemen başladıklarını vurgulayan Ak, “Formula 1 CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Chase Carey’i hafta sonu İstanbul’da ağırladık. Türkiye ve İstanbul’da Formula 1 yarışlarına gösterilen ilgi karşısında şaşkınlık içindeydi. Sadece bir yıl değil, yıllarca sürecek bir yarışın takvime dahil edilmesi için görüşmelerimiz sürüyor. FIA’dan aldığımız üç yıllık lisans zaten pistimizin her gelişmeye her an hazır olduğunun da kanıtı” dedi.

İstanbul Park'tan şampiyon çıktı: Nefes kesen son 9 yıl aradan sonra tekrar İstanbul’a gelen Formula 1’de yarış büyük heyecana sahne oldu.Intercity İstanbul Park’ta saat 13.10 itibariyle start alan yarışa BWT Racing Point’in Kanadalı pilotu Lance Stroll kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda başladı. İkinci sırada Aston Martin Red Bull Racing takımından Max Verstappen start alırken, BWT Racing Point takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez üçüncü sıradan mücadeleye başladı. Pilotlar klasmanında 7. şampiyonluğunu ilan etmek için büyük avantaja sahip olan Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 6. sırada start aldı.Yarış öncesi yağmur yine etkili olduÖnceki günlerde olduğu gibi İstanbul Park’ta bugün de yağış etkisini gösterdi. Antrenman ve sıralama turlarında yağmur nedeniyle pilotlar görüş sıkıntısı yaşarken, araçlar da piste tutunmakta zorluk yaşamıştı. Pilotlar bugün de yarış öncesi ısınma turlarını atarken benzer görüntüler yaşandı. Henüz ısınma turlarında yaşanan ufak kazalar sonucu bazı pilotlar pite dönmek zorunda kaldı.Russell'ın ön kanadı kırıldı.#TurkishGP 🇹🇷 | #F1 pic.twitter.com/yj98qQyI3o— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 15, 2020 Yarış spinlerle başladıYarış start alırken yağmur durdu ancak ıslak zemin nedeniyle birçok takım yarışa yağmur lastikleriyle başlamayı tercih etti. Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel muhteşem bir starta imza atarken, ilk virajda spin atanlar oldu.F1 Türkiye'de 9 yıl sonra spinlerle başladı.#TurkishGP 🇹🇷 | #F1 pic.twitter.com/JgXGdgfWPz— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 15, 2020 Büyük bir kazanın eşiğinden dönüldüMax Verstappen, 18. turda Perez'i geçmek için yaklaşık 300 km/h ile giderken büyük bir spin attı. Aracını iyi kontrol eden Verstappen, bir yere çarpmadan yarışa geri dönebildi.Verstappen'in spin atmaya başladığı o an 📸#TurkishGP 🇹🇷 | #F1 pic.twitter.com/uGf2mcWbr5— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 15, 2020 Şampiyon HamiltonFormula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.Racing Point'ten Meksikalı Sergio Perez'in ikinci olduğu yarışta Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.35 yaşındaki Hamilton Alman Michael Schumacher'in 7 kez ile "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale etti.Pilotlara kupalarını TBMM Başkanı Şentop verdiFormula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk 3'e giren pilotlara kupalarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop verdi.Intercity İstanbul Park Pisti'nde düzenlenen yarış sonrası yapılan törende Mustafa Şentop, birinci olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ikinci sıradaki Racing Point sürücüsü Sergio Perez ve üçüncülüğü alan Ferrari'den Sebastian Vettel'e kupalarını takdim etti.Kupa töreninden sonra büyük sevinç yaşayan pilotlar, podyuma çıkmalarını kutladı.İstanbul Park'ta su dansı: Sıralama turları nefes kestiAnketlerde İstanbul Park fırtınası estiBakan Kasapoğlu İstanbul Park'ta konuştu: Talep eden değil, talep edilen ülkeyiz

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK

Dünyanın en ucuz Formula 1 yarışı biletlerini satışa çıkardıklarını ve ilk iki günde 80 bin bilet sattıklarını dile getiren Ak, “Hepimiz bu yarışı çok özlemiştik. Ancak pandemiden dolayı yarışın seyircisiz yapılması kararı alındı. En kısa sürede tüm bilet ücretlerini iade ettik” dedi. Vural Ak, sadece 3 ay gibi kısa bir sürede dünyanın en büyük organizasyonunu gerçekleştirmek için yüzlerce kişiyle gece gündüz çalıştıklarını ve sonunda müthiş bir başarıya imza attıklarını belirtti.

Formula 1'de heyecanlandıran sürpriz: SoloTürk selamlama uçuşu yaptı Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, İstanbul’un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix’siyle sürecek. Bugün sıralama turlarının yapılacağı organizasyonda yarış yarın gerçekleştirilecek.Yaptıkları gösterilerle büyük hayranlık uyandıran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi 'SoloTürk', Formula 1 heyecanına başka bir heyecan kattı.'SoloTürk', bugünkü sıralama turları öncesinde pistin üzerinde selamlama ve gösteri uçuşu yaptı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi 'SoloTürk', Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 yarışı öncesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi#F1 | #TurkishGP pic.twitter.com/xBF1hP97Rc— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020 F1 aracı Avrasya Tüneli'ni inletti

PİST HAYRAN BIRAKTI

Yağmur yağması durumunda sezonun en çok konuşulacak yarışına imza atılacağını belirttiğini ifade eden Vural Ak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Pistimizde 9 yıldır yarış yapılmıyordu. Açık yarış araçları için tehlike oluşturabilecek bir ufalanma sorunu başladığından ve yeni nesil Formula 1TM araçlarının yarattığı yüksek yere basma kuvvetinden bu sorunun bir tehlike oluşturma riskine karşı FIA ve Formula 1 yetkililerinin da onayını alarak asfaltın yenilenmesi yönünde karar verdik. Asfaltın yenilenmesi ile Formula 1 yetkilileri yarış gününe kadar incelemelerini yapıp onayları verdiler. Yağan yağmur pilotları zorlasa da ilk günden beri dediğimiz gibi aslında pilotaj yeteneklerini ve takım stratejilerini zorlayan harika bir yarış izledik. Pist herkesi kendine hayran bıraktı. Tüm yetkililer, pilotlar ve direktörleri gelecek yıllarda da burada yarışmak için can attıklarını açıkladı.”

00:35 dk 13 Kasım 2020 DHA Vali Yerlikaya, Formula 1 aracının Avrasya Tüneli'nden geçtiği görüntüleri paylaştı: Ses ve görüntü harika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Formula 1 aracının Avrasya Tüneli'nden geçişinin görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Yerlikaya paylaştığı görüntülerde, ''İlk kez... İki kıta arasında, denizin altından; Avrasya Tüneli'nden geçiş... Ses ve görüntü harika..'' ifadelerini kullandı.

DÜNYA, İSTANBUL’U KONUŞTU

Intercity İstanbul Park’ta geçtiğimiz hafta yapılan organizasyon için yaklaşık 5 bin yabancı konuğun İstanbul’a geldiğini hatırlatan Vural Ak, “Pandemi nedeniyle dünyada tüm spor organizasyonları ertelendi. Bu nedenle Formula 1TM daha da büyük ilgi ile takip edildi. İstanbul tüm dünya medyasında büyük yer buldu ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarla sürekli en çok paylaşım yapılan konular arasına girdi. Uzun zamandır İstanbul’un ihtiyacı olan bu tanıtımla yeniden milyonların gözü İstanbul’a çevrildi. Yarışın bu kadar heyecan dolu ve eğlenceli olması da paylaşımların zirveye çıkmasına destek oldu” diye konuştu.