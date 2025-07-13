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Orkun Kökçü turp gibi

Orkun Kökçü turp gibi

11:5313/07/2025, Pazar
AA
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Orkun Kökçü 'kartal' pozu verdi.
Orkun Kökçü 'kartal' pozu verdi.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu milli futbolcu Orkun Kökçü, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, sağlık kontrolünden geçti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çeşitli tetkiklere tabi tutuldu.


Detaylı kan tetkikleri yapılan Kökçü, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.


Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.




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