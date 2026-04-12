Osman Zeki Korkmaz: Bugün futbolun şakasıyla karşılaştık

"Bunun artık açıklanacak bir tarafı yok. Ligin son evresine geldik. Futbolcu arkadaşlarıma bu motivasyonda maça çıktıkları için teşekkür ederim. İçinde bulunduğumuz durum göz önünde bulundurulursa futbolcu arkadaşların emeğine ve sahadaki duruşuna saygı duyuyorum. Bundan sonraki üç maçta da yine aynı ciddiyetle devam etmemiz ve ligi hatırı sayılır puanla bitirmemiz gerekiyor. Şu anki puan bizi çok tatmin eden bir puan değil. Son üç maçı artık maksimum puan alarak ve aynı ciddiyetle oynayarak bitirmemiz gerekiyor. Bundan sonraki maçlarda skor konusunda bu kadar cömert olamayız."