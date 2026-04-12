Osman Zeki Korkmaz: Bugün futbolun şakasıyla karşılaştık

Osman Zeki Korkmaz: Bugün futbolun şakasıyla karşılaştık

17:2212/04/2026, Pazar
Osman Zeki Korkmaz'ın Vanspor'un başında çıktığı 19 maçta 1.32 puan ortalaması bulunuyor.
Osman Zeki Korkmaz'ın Vanspor'un başında çıktığı 19 maçta 1.32 puan ortalaması bulunuyor.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Manisa FK'ya 1-0 yenilen Vanspor FK'nın teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, 50 defa rakip ceza sahasında topla buluştuklarını ama değerlendiremediklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Manisa FK, deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor FK'yı 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, bugün futbolun şakasıyla karşılaştıklarını söyledi.


İstatistik olarak birçok pozisyonlarının olduğunu ancak golü bulamadıklarını aktaran Korkmaz, şöyle konuştu:


"Bunun artık açıklanacak bir tarafı yok. Ligin son evresine geldik. Futbolcu arkadaşlarıma bu motivasyonda maça çıktıkları için teşekkür ederim. İçinde bulunduğumuz durum göz önünde bulundurulursa futbolcu arkadaşların emeğine ve sahadaki duruşuna saygı duyuyorum. Bundan sonraki üç maçta da yine aynı ciddiyetle devam etmemiz ve ligi hatırı sayılır puanla bitirmemiz gerekiyor. Şu anki puan bizi çok tatmin eden bir puan değil. Son üç maçı artık maksimum puan alarak ve aynı ciddiyetle oynayarak bitirmemiz gerekiyor. Bundan sonraki maçlarda skor konusunda bu kadar cömert olamayız."





#1. Lig
#Vanspor
#Manisa FK
