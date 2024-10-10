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Diyarbekirspor sahadan çekildi! Türkiye Kupası maçı yarıda kaldı

Diyarbekirspor sahadan çekildi! Türkiye Kupası maçı yarıda kaldı

15:4910/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla sürüyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla sürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde TFF 3. Lig ekibi Osmaniyespor FK ile TFF 2. Lig ekibi Diyarbekirspor'un karşı karşıya geldiği maç, konuk takımın sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında deplasmanda Osmaniyespor FK ile karşılaşan Diyarbekirspor, müsabakanın 118. dakikasında 1-0 geride olduğu sırada sahadan çekildi.


Tek maçlı eleme usulüne göre yapılan 2. tur karşılaşması, 7 Ocak Stadı'nda oynandı.


Karşılaşmanın 90 dakikasının golsüz tamamlanması nedeniyle uzatmalara gidildi.


Maçın 103. dakikasında Ali Kucık'ın golüyle ilk uzatma devresini Osmaniyespor FK 1-0 önde tamamladı.


Karşılaşmanın 118. dakikasında bir faul pozisyonunun ardından Diyarbekirsporlu oyuncular, kulübeden gelen talimatla sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.


Diyarbekirspor teknik heyeti ve yöneticileri, futbolcuların sahadan çekilme sebebiyle ilgili bir açıklama yapmadı.


Müsabaka ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.


#Diyarbekirspor
#Osmaniyespor
#Ziraat Türkiye Kupası

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