Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen milli stoper oyuncusu Ozan Kabak, yeni sözleşmeye imzasını attı.
Ozan Kabak’ın TSG 1899 Hoffenheim kariyerinde yeni bir dönem başladı. Bundesliga temsilcisi, milli stoperin sözleşmesinin uzun süreli olarak uzatıldığını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, savunmanın önemli isimlerinden biri haline gelen Ozan Kabak ile yola devam edilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.
Performansıyla teknik heyetin güvenini kazanan 24 yaşındaki futbolcunun, yeni sözleşmeyle birlikte takımın gelecek planlamasında kilit rol üstleneceği ifade edildi.