Ozan Tufan takımını galibiyete taşıdı

İngiltere Championship’in 21’inci hafta maçında Hull City, Riverside Stadyumu’nda Middlesbrough’a konuk oldu. Karşılaşmaya yedek başlayan ve 61’inci dakikada oyuna dahil olan milli futbolcu Ozan Tufan, 82’nci dakikada kaydettiği golle takımına 3 puan kazandırdı.