Persepolis'ten kritik galibiyet: İsmail Kartal tribünden takip etti

İran ekibi Persepolis, 17. hafta maçında konuk ettiği TS Tabriz'i 2-0 yenerek zirveyle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Teknik direktör İsmail Kartal mücadeleyi tribünden takip etti.
Pers Körfez Pro Ligi'nin 17. haftasında Azadi Stadı'nda lider TS Tabriz'i ağırlayan Persepolis, 11. dakikada Soroush Rafiei ve 77. dakikada Giorgi Gvelesiani'nin golleriyle galibiyete ulaştı.
Ev sahibi takım, Mohammad Khodabandelou'nun 45+10. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından ikinci devrede 10 kişiyle mücadele etti.
Bu sonuçla üçüncü sıradaki Persepolis, 33 puana ulaştı. TS Tabriz ise 35 puanda kaldı.
Göreve getirilen teknik direktör İsmail Kartal, mücadeleyi tribünden takip etti.
Persepolis, ligin 18. haftasında 31 Ocak Cuma günü Khuzestan'a konuk olacak.