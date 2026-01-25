Rakibi sahaya çıkmadı: Fenerbahçe hükmen galip

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasındaki Cizre Belediyespor maçında 3-0 hükmen galip ilan edildi.
Fenerbahçe Medicana, Cizre Belediyespor maçında 3-0 hükmen galip ilan edildi
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cizre Belediyespor'un sahaya çıkmama kararı nedeniyle karşılaşma iptal edildi.
Müsabakanın sonucu, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Fenerbahçe Medicana lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil edildi.
Maddi imkansızlıklar yaşayan Cizre Belediyespor, karşılaşma öncesi yeterince sporcu olmadığı için antrenman dahi yapamamış, takımın kalan birkaç oyuncusu ise günlerini tesislerde dinlenerek geçirmişti.