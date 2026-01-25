Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Rakibi sahaya çıkmadı: Fenerbahçe hükmen galip

Rakibi sahaya çıkmadı: Fenerbahçe hükmen galip

15:0025/01/2026, dimanche
G: 25/01/2026, dimanche
AA
Sonraki haber
Sarı-lacivertliler haftayı galibiyetle tamamladı.
Sarı-lacivertliler haftayı galibiyetle tamamladı.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasındaki Cizre Belediyespor maçında 3-0 hükmen galip ilan edildi.

Fenerbahçe Medicana, Cizre Belediyespor maçında 3-0 hükmen galip ilan edildi


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cizre Belediyespor'un sahaya çıkmama kararı nedeniyle karşılaşma iptal edildi.


Müsabakanın sonucu, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Fenerbahçe Medicana lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil edildi.


Maddi imkansızlıklar yaşayan Cizre Belediyespor, karşılaşma öncesi yeterince sporcu olmadığı için antrenman dahi yapamamış, takımın kalan birkaç oyuncusu ise günlerini tesislerde dinlenerek geçirmişti.




#Efeler Ligi
#Cizre Belediyespor
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Bartın kura çekilişi ne zaman saat kaçta? 500 bin TOKİ Bartın bin 620 konut kura çekim tarihi açıklandı mı?