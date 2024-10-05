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Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’ mi?

Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’ mi?

12:115/10/2024, Cumartesi
G: 5/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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İspanya La Liga 9. haftasında Real Madrid evinde Villarreal’i konuk ediyor.
İspanya La Liga 9. haftasında Real Madrid evinde Villarreal’i konuk ediyor.

İspanya La Liga 9. haftasında Real Madrid evinde Villarreal’i konuk ediyor. Santiago Bernabeu’da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak. La Liga'da çıktığı son 40 maçı kaybetmeyen Real Madrid bu seriyi devam ettirmek istiyor. Milli yıldız Arda Güler’in bu maçta ilk 11’de olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Peki, Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Real Madrid - Villarreal canlı izleme linki ve canlı skor ekranı…

La Liga’da 9. hafta heyecanı başlıyor. Real Madrid bu akşam evinde Villarreal ile karşılaşacak. Maç saat 22.00’de başlayacak. 50. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Real Madrid’in 26 galibiyeti bulunuyor. Villarreal 6 galibiyet alırken 17 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda? Real Madrid - Villarreal maçının canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

REAL MADRİD - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Villarreal maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma
S SPORT
ve
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

REAL MADRİD - VİLLARREAL CANLI SKOR

REAL MADRİD - VİLLARREAL CANLI İZLE

Real Madrid - Villarreal maçını canlı izlemek için

İSPANYA LA LİGA GÜNCEL PUAN DURUMU

İSPANYA LA LİGA 9. HAFTA FİKSTÜRÜ

İSPANYA LA LİGA GOL KRALLIĞI





#Real Madrid
#Villarreal
#İspanya La Liga

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