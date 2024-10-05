La Liga’da 9. hafta heyecanı başlıyor. Real Madrid bu akşam evinde Villarreal ile karşılaşacak. Maç saat 22.00’de başlayacak. 50. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Real Madrid’in 26 galibiyeti bulunuyor. Villarreal 6 galibiyet alırken 17 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda? Real Madrid - Villarreal maçının canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.