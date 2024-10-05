İspanya La Liga 9. haftasında Real Madrid evinde Villarreal’i konuk ediyor. Santiago Bernabeu’da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak. La Liga'da çıktığı son 40 maçı kaybetmeyen Real Madrid bu seriyi devam ettirmek istiyor. Milli yıldız Arda Güler’in bu maçta ilk 11’de olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Peki, Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Real Madrid - Villarreal canlı izleme linki ve canlı skor ekranı…
La Liga’da 9. hafta heyecanı başlıyor. Real Madrid bu akşam evinde Villarreal ile karşılaşacak. Maç saat 22.00’de başlayacak. 50. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Real Madrid’in 26 galibiyeti bulunuyor. Villarreal 6 galibiyet alırken 17 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda? Real Madrid - Villarreal maçının canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.