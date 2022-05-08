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Rizespor Malatya engelini 3 golle aştı

Süper Lig'in 36. haftasında Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Küme düşmeyi garantileyen iki ekibin maçında kazanan 3-1'lik skorla Karadeniz temsilcisi oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rizespor Malatya engelini 3 golle aştı
Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor

Ligde 36. hafta maçları devam ediyor. Günün açılış maçında küme düşmeyi garantileyen iki ekip, Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadele Rizespor'un 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Aminu Umar, 11. dakikada Yusuf Sarı ve 65. dakikada Joel Pohjanpalo kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golü 45. dakikada Rahman Buğra Çağıran'dan geldi.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 36'ya yükseltirken Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.

Süper Lig'in 37. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor, Sivasspor'u sahasında konuk edecek.

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