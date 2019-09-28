Rusya'da pole pozisyonu Leclerc'in
F1

Rusya'da pole pozisyonu Leclerc'in

Formula 1'de sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix'sine Ferrari pilotu Leclerc, pole pozisyonundan başlayacak.

Haber Merkezi AA
Leclerc, 1.31.628'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Leclerc, 1.31.628'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Rusya'nın Soçi kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 848 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Ferrari'nin 21 yaşındaki Monakolu pilotu Leclerc, 1.31.628'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton 1.32.030 ile ikincilik elde ederken, Leclerc'in takım arkadaşı Sebastian Vettel ise 1.32.053 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Belçika, İtalya ve Singapur'un ardından Rusya'da düzenlenen sıralama turunu da üst üste kazanan Ferrari pilotu Leclerc, Belçika ve İtalya'daki yarışlardan galip ayrılmıştı.

  • Rusya Grand Prix'si, yarın TSİ 14.10'da gerçekleştirilecek.

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