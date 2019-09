Rusya'da pole pozisyonu Leclerc'in

Rusya'nın Soçi kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 848 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Ferrari'nin 21 yaşındaki Monakolu pilotu Leclerc, 1.31.628'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton 1.32.030 ile ikincilik elde ederken, Leclerc'in takım arkadaşı Sebastian Vettel ise 1.32.053 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

When you mess up the last sector to give everyone else a chance 😬



But still grab your fourth straight pole position by four tenths 🚀#RussianGP 🇷🇺 #F1 @Charles_Leclerc @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/DYwYsOlxRT — Formula 1 (@F1) September 28, 2019

Belçika, İtalya ve Singapur'un ardından Rusya'da düzenlenen sıralama turunu da üst üste kazanan Ferrari pilotu Leclerc, Belçika ve İtalya'daki yarışlardan galip ayrılmıştı.

Rusya Grand Prix'si, yarın TSİ 14.10'da gerçekleştirilecek.