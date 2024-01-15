Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelmişti. Bu mücadelede ev sahibi ekin beraberlik golünü atan İsrailli futbolcu Sagiv Yehezkel, skandal bir gol sevinci yapmıştı. İşgalci İsrail'in Gazze'de uygulandığı soykırıma rağmen, ülkesine destek veren Yehezkel, karşılaşma sonrasında kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Gece gözaltına alınan ve ifade sonrasında sabah saatlerinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan oyuncunun cezası da belli oldu.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan İsrailli futbolcunun, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Jehezkel, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusundan sonra serbest bırakılan Jehezkel, hakkında sınır dışı edilmesi kararı verildi.