Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelmişti. Bu mücadelede ev sahibi ekin beraberlik golünü atan İsrailli futbolcu Sagiv Yehezkel, skandal bir gol sevinci yapmıştı. İşgalci İsrail'in Gazze'de uygulandığı soykırıma rağmen, ülkesine destek veren Yehezkel, karşılaşma sonrasında kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Gece gözaltına alınan ve ifade sonrasında sabah saatlerinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan oyuncunun cezası da belli oldu.