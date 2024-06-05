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Spor

Samsunspor 4 futbolcusu ile vedalaştı

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor, kontratları biten Osman Çelik, Moryke Fofana, Jakub Szumski ve Alim Öztürk ile yollarını ayırdığını açıkladı.

10:54 - 5/06/2024 Çarşamba
DHA
Samsunspor, geride bıraktığımız sezonu 43 puanla 13. sırada tamamladı.
Samsunspor, geride bıraktığımız sezonu 43 puanla 13. sırada tamamladı.

Süper Lig ekibi Samsunspor sözleşmesi sona eren Osman Çelik, Moryke Fofana, Jakub Szumski ve Alim Öztürk ile yolların ayrıldığını açıkladı.


Samsunpor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada sözleşmesi biten 4 futbolcu ile anlaşma sağlanamadığı ve sözleşmelerin yenilenmediği belirtildi.


Konuyla ilgili Samsunspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:


Değerli Samsunspor Camiası ve Taraftarlarımız,

11 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkmamızda büyük katkılar veren, saha içi ve dışındaki davranışlarıyla arkadaşlarına örnek gösterilen kaptanlarımız Osman Çelik, Moryke Fofana ile oyuncularımız Alim Öztürk ve Jakub Szumski'nin sözleşmelerinin sona ermesi nedeniyle yapılan görüşmelerin olumsuz neticelenmesi sonucunda yeni sezonda kendileriyle birlikte olamayacağımızı üzülerek ifade ediyoruz. Sevgili Osman, Fofana, Alim ve Jakub, bu zorlu yolculukta ailemizin bir parçası oldunuz. Her zaman Şanlı Samsunspor tarihinin unutulmaz değerleri olarak anılacaksınız. Oyuncularımızın akıttıkları tere, verdikleri emeğe teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine başarılar diliyoruz. Yönetim Kurulumuzun aldığı bu kararın, takımımızın gençleştirilmesine ve büyük yatırımlar yaparak kurduğumuz akademiden yetişecek oyuncularla önümüzdeki sezonlarda kulübümüze büyük katkılar vereceğine de inanıyoruz. Saygılarımızla.

#Samsunspor
#Osman Çelik
#Moryke Fofana
#Jakub Szumski
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