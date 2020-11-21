TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, 23 yaşındaki file bekçisi Nurullah Aslan için istediği bonservis bedelini açıkladı. Radyospor'a konuşan başkan Yıldırım, genç kalecinin transferine ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"Bizim en önemli oyuncularımızdan birisi"

"Nurullah Aslan’ı bırakmayı düşünmüyorum. Süper Lig hedefimize ulaşmak için kendisine ihtiyacımız var. Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan teklif gelmişti. Sonrasında şu ana kadar bir teklif de gelmedi. Nurullah Aslan bizim en önemli oyuncularımızdan birisi. Maalesef diğer iki kaleci sadece rotasyonda kullanabileceğimiz isimler. Belki Ocak ayında kaleci de transfer edebiliriz. Ertuğrul Sağlam'ın raporuna bağlı olan bir durum bu."

"5-6 milyon eurodan aşağı satmam"





"Ben asıl Nurullah Aslan’ın Süper Lig performansını merak ediyorum. Kendini orada gösterip, sınıfı geçmesi lazım. Bunu başarırsa kendisini Türkiye’de hiçbir takıma vermem. Direkt yurt dışına transfer olur. Gelişimini tamamlamadan onu göndermek ona çok zarar vermek olur. En az 2-3 sene daha kendisi ile devam etmek istiyoruz. Nurullah Aslan’ı 5-6 milyon eurodan aşağı satmam. Uğurcan Çakır için 20 milyon euro istenilen bir ortamda benim bu fiyatları istemem son derece normal."