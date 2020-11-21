PTT 1.LİG

Samsunspor kalecisi Nurullah Aslan'ın bonservis bedeli ne kadar?

Beşiktaş'ın istediği kalecinin bonservis bedelini açıkladı: "5-6 milyon eurodan aşağı satmam"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan genç kaleci Nurullah Aslan için, "5-6 milyon eurodan aşağı satmam. Uğurcan Çakır için 20 milyon euro istenilen bir ortamda benim bu fiyatları istemem son derece normal" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Nurullah Aslan'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 400 bin euro.

Nurullah Aslan'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 400 bin euro.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, 23 yaşındaki file bekçisi Nurullah Aslan için istediği bonservis bedelini açıkladı. Radyospor'a konuşan başkan Yıldırım, genç kalecinin transferine ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"Bizim en önemli oyuncularımızdan birisi"

  • "Nurullah Aslan’ı bırakmayı düşünmüyorum. Süper Lig hedefimize ulaşmak için kendisine ihtiyacımız var. Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan teklif gelmişti. Sonrasında şu ana kadar bir teklif de gelmedi. Nurullah Aslan bizim en önemli oyuncularımızdan birisi. Maalesef diğer iki kaleci sadece rotasyonda kullanabileceğimiz isimler. Belki Ocak ayında kaleci de transfer edebiliriz. Ertuğrul Sağlam'ın raporuna bağlı olan bir durum bu."

1997 doğumlu Nurullah, 2.02'lik boyuyla dikkati çekiyor.
1997 doğumlu Nurullah, 2.02'lik boyuyla dikkati çekiyor.

"5-6 milyon eurodan aşağı satmam"


  • "Ben asıl Nurullah Aslan’ın Süper Lig performansını merak ediyorum. Kendini orada gösterip, sınıfı geçmesi lazım. Bunu başarırsa kendisini Türkiye’de hiçbir takıma vermem. Direkt yurt dışına transfer olur. Gelişimini tamamlamadan onu göndermek ona çok zarar vermek olur. En az 2-3 sene daha kendisi ile devam etmek istiyoruz. Nurullah Aslan’ı 5-6 milyon eurodan aşağı satmam. Uğurcan Çakır için 20 milyon euro istenilen bir ortamda benim bu fiyatları istemem son derece normal."

Ersin Destanoğlu'nun yerine iki aday
Ersin Destanoğlu'nun yerine iki aday

Gaziantep deplasmanından 3-1’lik mağlubiyetle dönen Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi, takımdaki duruma el atmaya karar verdi. Teknik direktör Sergen Yalçın, milli maç arasını da ön görerek futbolcuların psikolojik olarak rahatlaması için takıma 2 gün izin verirken, bu süreçte başkan Ahmet Nur Çebi’yle bir araya gelecek ve atılması gereken adımları konuşacak. Sergen Yalçın’ın arkasında olan ve her şartta genç çalıştırıcıya destek verecek olan Çebi, takımın toparlanması için gerekli olan takviyeleri görüşecek. İlk hedef kaleci transferiDevre arasında yapılacak olan transferler için şimdiden harekete geçmeyi planlayan Beşiktaş’ta ilk hedef kaleci transferi. Sezon başında genç Ersin’e güvenen teknik ekip, bu oyuncunun tecrübesizlikten kaynaklı yediği hatalı goller sonrasında bu bölgeye takviye yapılmasını istiyor. Samsunspor’un kalesini koruyan ve daha önce de siyah-beyazlı ekibin gündemine giren Nurullah Aslan, bu bölgedeki adaylardan birisi. Yabancı oyuncu sayısı fazla olan ve bu nedenle Boyd’a lisans çıkarmayıp, Mirin, Lens ve Douglas’ı da kadro dışı bırakan siyah-beyazlılar, bu nedenle yerli bir file bekçisi transfer edecek. Kartal’ın hedefindeki bir diğer isim de Rizespor forması giyen Gökhan Akkan. 25 yaşındaki milli kaleci için daha önce Karadeniz ekibinin kapısını çalan ancak bu transferi gerçekleştiremeyen Beşiktaş, devre arası öncesinde yeniden Gökhan için nabız yoklayacak. Adem Ljajic satış listesine konulacakBeşiktaş, mevcut kadrodaki yabancı oyunculardan bazılarıyla da yolları ayırmak için çalışmalara başlıyor. Kadro dışı olan Mirin, Lens ve Douglas’ı satış listesine koyan ancak bu futbolculara iyi bir teklif gelmemesi nedeniyle maaş ödemeye devam eden Beşiktaş, ayrıca form durumu nedeniyle Vida ve Ljajic’le yolları ayırmak için gelecek olan teklifleri bekliyor. Bu 2 futbolcunun maaş yükünden kurtulmak isteyen siyah-beyazlılar, Ljajic ve Vida’yla yolları ayırması durumunda defans hattına takviye yapacak. Teknik direktör Sergen Yalçın’la bu hafta sonu görüşmesi beklenen Başkan Ahmet Nur Çebi, çıkacak olan yol haritası doğrultusunda kurmaylarına talimat vererek çözüm oluşturulmasını isteyecek.Sergen Yalçın açıkladı: Geçen sezonu mumla aratıyor

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