Serdal Adalı: Güzel günler ileride

7 numaralı sandıkta oy veren Serdal Adalı, daha sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Adalı, "Beşiktaş için en hayırlısı neyse o olsun. Güzel günler ileride inşallah. Gelip oy kullanan tüm genel kurul üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.