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Serdal Adalı: Güzel günler ileride

Serdal Adalı: Güzel günler ileride

16:4511/05/2025, Pazar
IHA
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Serdal Adalı, 7 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Serdal Adalı, 7 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Beşiktaş mevcut başkanı ve adayı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandı. Adalı, kulübün geleceğine dair umut dolu bir mesaj verdi.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşiyor. Siyah-beyazlılarda mevcut başkan ve adayı Serdal Adalı, genel kurulda oyunu kullandı.


7 numaralı sandıkta oy veren Serdal Adalı, daha sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Adalı, "Beşiktaş için en hayırlısı neyse o olsun. Güzel günler ileride inşallah. Gelip oy kullanan tüm genel kurul üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.







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