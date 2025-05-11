Serdal Adalı: Güzel günler ileride

Beşiktaş mevcut başkanı ve adayı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandı. Adalı, kulübün geleceğine dair umut dolu bir mesaj verdi.
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşiyor. Siyah-beyazlılarda mevcut başkan ve adayı Serdal Adalı, genel kurulda oyunu kullandı.
7 numaralı sandıkta oy veren Serdal Adalı, daha sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Adalı, "Beşiktaş için en hayırlısı neyse o olsun. Güzel günler ileride inşallah. Gelip oy kullanan tüm genel kurul üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.