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Sergen Yalçın: Kendinizden emin olun

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kalan 8 maç öncesi takımı motive ediyor. Siyah-beyazlı takımın zirveye alışkın olduğunu belirten başarılı çalıştırıcı oyuncularına, “Kalan maçlarda da strese girmeyin, rahat oyununuza devam edin. Kendinizden emin bir şekilde sahaya çıkın ve kazanın” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçın: Kendinizden emin olun
Beşiktaş ligde zirvede yer alıyor.

Şampiyonluk için 8 maçı kalan Sergen Yalçın ve öğrencileri, kalan maçlarda maksimum konsantrasyon ile oynayıp, maçları tek tek kazanarak hedefe ulaşacağından emin. Rakiplerinin ligdeki konumlarına hiç bakmadan, her maça aynı ciddiyetle bakan ve sahaya da bu şekilde çıkan siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın sayesinde bu haftaya kadar stres yaşamadı.

Bu konuda oyuncularıyla sık sık toplantı yapan başarılı teknik adam, “Bu zamana kadar çok başarılı bir performans gösterdiniz. Artık ligin sonuna doğru geldik. Rahat oynamanız beni mutlu ediyor. Kalan maçlarda da strese girmeyin, rahat oyununuza devam edin. Kendinizden emin bir şekilde sahaya çıkın” ifadelerini kullanıyor.

  • Larin ile özel görüşme
  • Beşiktaş’ta Ankaragücü maçı öncesinde hücumda önemli eksikler bulunuyor. Aboubakar’ın yokluğunda son iki maçta görev yapan Cenk Tosun, B.B. Erzurumspor maçında çok kötü bir sakatlık yaşayarak sezonu kapatmıştı. Aboubakar ise son güne kadar takım antrenmanlarına katılamadı. Aboubakar her ne kadar iyi olduğunu ve oynamak istediğini söylese de kalan maçlar düşünülerek riske edilmeyecek. Sergen Yalçın, elinde kalan tek golcü Cyle Larin ile bir görüşme yaparak, “Sezon boyunca neler yapabildiğini herkese gösterdin. Şimdi sana daha fazla ihtiyaç var. Sana güveniyorum” dediği öğrenildi.

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