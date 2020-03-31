Sergen Yalçın takımda görmek istediği futbolcuyu açıkladı: Keşke alabilsek

Siyah-beyazlı kulübün Instagram hesabına oyuncu Zafer Algöz ile birlikte katılan Sergen Yalçın, Brezilyalı futbolcu Talisca'nın çok yetenekli bir isim olduğunu belirterek, "Futbolculuğu ile ilgili söylenecek bir şey yok. Yeteneği müsait, orta sahada oynayıp ofansif katkı yapan, ceza sahasına giren, sonuçlandıran, skor katkısı yapan, maç kazandıran bir oyuncu. Talisca'yı kim takımda görmek istemez. Şartlar şu anda çok sağlıklı değil ekonomik olarak. Ne olacağı da belli değil. Keşke öyle bir gücümüz olsa, pozisyon oluşsa da alabilsek. Benim olur dememle olacak bir şey olmadığı için pek de bir şey söyleyemiyorum. Keşke alabilsek" diye konuştu.

Taraftarların kendisine Talisca gibi birçok ismi "Alalım" diye mesaj attığını kaydeden Sergen Yalçın, "Her istediğimiz oyuncuyu alamıyoruz. Biz de isteriz Fabri'yi alalım, öbürünü de alalım diye. Talisca'nın Çin'de kazandığı parayı Türkiye'de ödeyecek takım zor bulunur. Bu işler öyle kolay değil. O gitsin bu gitsin diyorlar. Play-Station'da takımlar kuruluyor ya, normal hayatı da öyle zannedenler var" değerlendirmesinde bulundu.

"Ligin tescili insanları tatmin etmez"

Ligin mevcut haliyle tescil edilmesinin sağlıklı olmadığını aktaran Yalçın, "Ligin tescili insanları tatmin etmez, kimse mutlu olmaz. Böyle bir durumda aşağıdaki takımlar ne yapacak. Bunun sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bu olayların aylarca böyle gidecek hali yok. Belki kısa bir süre sonra çaresi bulunacak. Nisan ayı maçların oynanması için zor görünüyor. Hastalık düşüp hayat normale dönerse mayıs 15, haziran 15 gibi oynanabilir. Bu bir şekilde sonuçlandırabilir. Şu an alınacak karar için erken. Aceleci bir karar vermeden beklemek ve hayatın normale döndüğü bir dönemde karar vermek daha sağlıklı olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çeşitli Avrupa kulüplerinin futbolcu maaşlarında indirime gitmesinin Beşiktaş'ta da yaşanıp yaşanamayacağına yönelik bir soruya Sergen Yalçın, "Bu yönetimsel bir konu. Başkan ve yönetimin alanına giren bir konu. Benim yaptırımda bulunmam da söz konusu değil. Başkan ve yönetimin oyuncularla görüşeceğini düşünüyorum. Bizimkiler ne ister, nasıl bir indirim ister bu konuyla ilgili yorum yapmam zor" dedi.

Son olarak Beşiktaş taraftarlarına mesaj gönderen siyah-beyazlı teknik adam, "Aldığımız sorumluluğun farkındayız. Çok zor şartlarda geldik. Virüsten sonra artık daha da zorlaştı her şey. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız, kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın eski yıldızından heyecanlandıran mesaj: Yakında döneceğim Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Anderson Talisca'nın 2016-2017 sezonunda derbide attığı gole atıfta bulunuldu.Siyah-beyazlıların bu gönderisine Talisca'dan dikkati çeken bir cevap geldi. Brezilyalı futbolcu paylaşıma, "Sizi seviyorum, yakında döneceğim" yorumunu bıraktı. Talisca'nın bu mesajı siyah-beyazlı taraftarlar arasında heyecana neden oldu.İşte o paylaşım ve Talisca'nın cevabı;



